Álex Gonzales arremete contra López Aliaga por recorte de ministerios: "Dejaría sin trabajo a 1 millón de peruanos"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato del Partido Demócrata Verde, Álex Gonzales, arremetió contra Rafael López Aliaga, pese a no estar presente en el debate presidencial, al afirmar que "hay un candidato de derecha extrema que pretende dejar sin trabajo a 1 millón de peruanos".

"Quiere despedir a más de 1 millón de peruanos"

Este lunes 30 de marzo inició la segunda ronda del tradicional evento electoral, marcada por fuertes ataques y pérdidas de control por parte de algunos candidatos. Si bien no todos profirieron pullas, otros expresaron su malestar por sus contendores con reclamos.

Durante el tercer bloque, donde se abordó el tema de la Educación, Innovación y Tecnología, un indignado Gonzales aseguró que su equipo priorizará "atender a los 8 millones de peruanos que hoy en día no trabajan".

Ante ello, se comparó con López Aliaga, candidato de Renovación Popular, quien ha propuesto reducir los 11 ministerios que actualmente existen en el Ejecutivo a 6, con el fin de ahorrar presupuesto.

"Es importante señalar que hay un candidato a la Presidencia que quiere despedir de 11 ministerios a más de 1 millón y medio de peruanos. En un país donde el trabajo es escaso, en un país donde no existen políticas públicas para defender el derecho de los trabajadores", expresó Gonzales.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En el tercer bloque del debate, el candidato presidencial del partido Demócrata Verde, Álex Gonzales, cargó contra Rafael López Aliaga, manifestando que con su reducción de ministerios dejaría sin trabajo a más de un millón de peruanos. "Asumo el compromiso... pic.twitter.com/FWLS9l93cD — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

En ese sentido, el candidato del Partido Demócrata Verde marcó distancia de dicha postura y señaló impetuosamente que, en un eventual gobierno, defenderá los derechos laborales.

"Asumo el compromiso con los buenos funcionarios públicos, son peruanos que trabajan en el Estado y hay que darles herramientas para que atiendan mejor al país", agregó.

Gonzáles llama "Kiko" a Enrique Valderrama

Durante otra intervención, Gonzáles no solo utilizó un apodo para referirse a su contendor, sino que estructuró un discurso crítico hacia su trayectoria política y la del partido que representa. El candidato marcó distancia con la política tradicional, en una línea que ya había sostenido en otras intervenciones públicas.

"Señor 'Kiko' Valderrama, escucharlo hablar a usted es como si no hubiese gobernado su partido, que hablan bonito y gobiernan mal", expresó en pleno intercambio, generando reacciones inmediatas entre los asistentes y en redes sociales.

El aspirante presidencial continuó su intervención con cuestionamientos más amplios. Apuntó directamente contra el historial del APRA, señalando que "ha dejado una estela que pertenece al decanato de los más corruptos de la historia de la república", una afirmación que elevó el tono del debate.

Este momento se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios replicaron el fragmento del enfrentamiento y debatieron sobre el contenido y la forma del mensaje.