Carlos Anderson sobre eventual destitución Dina Boluarte: "Ella merece una vacancia"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Varios parlamentarios se han pronunciado sobre la posible destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República y uno de ellos ha sido el no agrupado Carlos Anderson. Desde su perspectiva, la mandataria no merece el privilegio moral de renunciar y debe ser echada con una vacancia.

Congreso debe vacar a Dina Boluarte

En declaraciones para Exitosa, el legislado que llegó de la mano de Podemos Perú, indicó que la jefa de Estado merece afrontar un proceso de vacancia por parte del Parlamento. "Aunque renuncie, el Congreso tiene la potestad de vacarla por renuncia", expresó.

"Me sorprendería que ella se quiera aferrar hasta el último momento, porque inteligencia política no tiene. También tiene mucho temor de terminar en la cárcel. El temor es muy fundado. Finalmente, el poder es efímero. La gente que cree que nunca va a cambiar, los 'ayayeros' que están en su gabinete iban a seguir haciendo lo mismo. Se acaba en algún momento y se acaba hoy", sostuvo Anderson.

Según el 'padre de la patria', la gestión de Dina Boluarte amerita terminar por una vacancia presidencial. Aunque decida renunciar, el Parlamento también la vacaría por tal hecho, y puso de ejemplo a lo ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski en 2018, cuando por la presión, dimitió a su cargo.

"Creo que ella merece una patada en el trasero y eso es una vacancia. La renuncia es la forma en cómo ella se escaparía en principio, pero igual así, aunque renuncie, como pasó con PPK. El Congreso de la República tiene la potestad de vacarla por renuncia, así que espero que eso se dará", manifestó.

Anderson fue crítico con Boluarte en el pasado

El parlamentario no agrupado expresó su disconformidad con la jefa de Estado hace meses, cuando ella se aumentó el sueldo presidencial, los constantes cambios de ministros que ha hecho o los viajes que ha realizado. Sobre esto último, indicó que "no tiene vergüenza", en su último vuelo hacia Japón.

Ya en 2024, advirtió que la presidenta podría ser vacada durante este año. En ese momento, consideró que eso ocurriría después de anuncio de las próximas elecciones presidenciales, cuando hay "dejado de ser útil" a quienes dirigen el Legislativo.

Así, el congresista Carlos Anderson, manifestó su deseo de que Dina Boluarte sea destituida por una vacancia y no por una renuncia al cargo. Especificó que aunque lo haga, el Parlamento está en facultad de vacarla de igual manera.