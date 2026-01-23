Armando Massé: "Buscamos que cada región pueda desarrollarse y no depender de Lima"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido Democrático Federal, Armando Massé Fernández, estuvo este viernes 23 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo domingo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también médico cirujano fue crítico de la "centralización limeña", debido a que -bajo su análisis- "muchas autoridades de ave de paso desconocen la realidad de lo que sucede en las regiones". En ese sentido, explicó que la visión de la organización política que representa va en sentido de la regionalización, para que cada uno de los departamentos tengan la capacidad suficiente para no depende de la capital.

Empoderamiento a las regiones del Perú

Massé Fernández es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Sobre su participación en el proceso electoral en curso, señala que su agrupación busca revertir un "modelo" que debió ser dejar sin efecto hace más de 20 años, a partir de una reforma constitucional que logró el expresidente Alejandro Toledo y que no fuera continuada como tal por el desaparecido exmandatario Alan García Pérez.

"El Perú, en el año 2002, tuvo una oportunidad de descentralizarse pero, el presidente Alan García truncó ese impulso que quiso dar una de las poquísimas cosas buenas que hizo Toledo y fue cambiar el artículo 188, pero eso fue engavetado y hoy en día reciben dinero en las regiones, pero si no hay una preparación, no hay reglamentos, no hay personas destinadas. Entonces, la descentralización supuesta es un maquillaje, es un engaño y eso en el derecho tiene el nombre de fraude constitucional", comentó.

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido Democrático Federal, Armando Massé, planteó implementar un sistema de gobierno federal para que las regiones puedan desarrollarse sin depender de Lima.



Con referente a la "ausencia de Estado" al interior del país, para evitar ello, plantea que cada congresista de las regiones esté en su ciudad de origen, a fin de atender directa y rápidamente las necesidades de sus pobladores, evitando demoras y burocracia.

"Han deslizado de que, los provincianos no tienen capacidad de autodefinirse, de crecer, cuando si hacemos un repaso de los mejores hombres que ha tenido el Perú en su vida, la inmensa mayoría son peruanos (...) si el Perú sigue con este modelo centralista, concentrado, todos los problemas se van a magnificar", cuestionó.

Opina sobre eventual censura sobre José Jerí

Con referente a la crisis política generada desde que se descubriera las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, figura que le ha traído hasta la fecha seis mociones de censura en su contra en el Congreso, el candidato político se mostró en contra de su destitución, al aseverar que las consecuencias podrían ser mucho.

"Yo creo que hacer un cambio a estas alturas creo que no conviene, yo personalmente que iríamos de Guatemala a 'Guatepeor'", expresó en los estudios de Exitosa.

En esa misma línea, propuso que el mandatario pueda "aliarse" con los dos candidatos que lleguen a la segunda vuelta electoral, a fin de entablar un plan estratégico entre el gobierno saliente y entrante para hacerle frente a las grandes demandas que acusa la población, comenzando por la inseguridad ciudadana.

De esta manera, el candidato presidencial expresó su respaldo al jefa de Estado, dejando en clara su posición de que debería ser investigado por el denominado caso 'Chifagate', bajo el respeto al debido proceso.