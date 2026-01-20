Caso 'Chifagate': "Estamos viendo indicios de negociación incompatible y de corrupción", asegura Jaime Quito

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre la polémica que envuelve a José Jerí. Desde el inicio de la charla, el parlamentario se mostró totalmente a favor de la posible censura que se busca presentar desde el Congreso tras estos confusos hechos.

Hay indicios de corrupción

De acuerdo a su punto de vista, el padre de la patria precisó que desde antes que asumiera la presidencia el integrante de Somos Perú habían mostrado su rechazo absoluto señalando los antecedentes con los que contaba y considerando que era el continuismo de la gestión de Dina Boluarte.

"Es importante señalar que nosotros hemos presentado dos mociones de censura a José Jerí desde antes que asumiera el cargo como presidente encargado del país porque conocíamos de todo este problema que se iba a generar y porque es el continuismo de Dina Boluarte siguiendo con los mismos negocios que hacía a través de su hermano Nicanor Boluarte", indicó.

Seguidamente, Jaime Quito indicó que las reuniones y encuentros con este cuestionado empresario chino representan indicios de corrupción ya que José Jerí no había informado sobre estas reuniones, además de haberse dado en puntos no oficiales. Por ello, exigió una rápida respuesta política y penal para que lo sucedido no pase por agua tibia.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, afirmó que el caso 'Chifagate' evidencia "indicios de negociación incompatible y de corrupción" y manifestó su respaldo a la censura de José Jerí.



"No ha resuelto ningún problema de lo que la ciudadanía está atravesando sino que ya estamos viendo indicios de negociación incompatible, de corrupción y esto tiene que tener respuesta política, de investigación penal y no solo saludos a la bandera", añadió.

Impulsará la moción de censura

Por último, el integrantes de la Bancada Socialista dejó en claro que tanto él como sus compañeros respaldarán la moción de censura que ya viene circulando entre los demás parlamentarios hasta alcanzar las firmas necesarias. Además, exigió que se realice un Pleno extraordinario para debatir de una vez por todas este delicado tema.

"Consideramos que esto tiene que tener una respuesta inmediata y esta moción es quitarle la confianza tal como se la dio la mayoría del Congreso y que tenga una resolución inmediata. Tenemos receso parlamentario y a través de un Pleno extraordinario, porque para esta moción solo se requiere 20 firmas, y se pueda resolver inmediatamente", finalizó.

En resumen, el congresista Jaime Quito aseguró que las reuniones extraoficiales de José Jerí con un empresario chino revelan indicios de corrupción por lo que es necesario impulsar su censura.