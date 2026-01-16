MTC establece medidas en zonas afectadas por registro de huaicos: "De forma inmediata"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la directora de Provías Nacional del MTC, Claudia Dávila, explicó que el sector viene actuando de forma célere para atender las emergencias registradas en distintos puntos del país por la ocurrencia de huaicos.

MTC inició acciones en zonas afectadas

Las intensas lluvias y precipitaciones que se presentan cada inicio de año siempre generan complicaciones en los ciudadanos, comunidades e incluso afectaciones en importantes obras del país.

Con ello, muchas vías sufren se ponen en riesgo por no contar con una buen cuidado en su construcción o por la intensidad de las lluvias que sobrepasa su planificación.

Ante este problema, Claudia Dávila explicó que el Ejecutivo ha emitido un decreto de emergencia con carácter de urgencia para la atención de emergencias frente a las fuertes lluvias.

La disposición no solo brinda facilidades al momento de ejecutar los planes de intervención, sino que también se brinda un presupuesto asignado específicamente a la atención de emergencias.

Con ello se facilita un apoyo inmediato ya sea a través de las maquinarias y permitir el alquiler de algunas de ellas "en los tramos que falte capacidad logística", indicó la directora de Provías Nacional.

Moquegua: Puente inaugurado hace 17 días se cayó

El puente Pedregal Santa Rosa con solo 17 días de operación en Moquegua no soportó el huayco y quedó destruido por las fuertes lluvias en la ciudad. Este proyecto vial había costado 1.5 millones de soles, sin embargo, cayó en perjuicio de los vecinos de la zona quienes ahora no cuentan con esta vía de comunicación.

Al respecto, Dávila indica que ha sido un proyecto construido por la municipalidad del distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro en la región Moquegua.

Con ello, indican que las autoridades de Provías se han acercado a hablar con el alcalde del distrito quien habría solicitado recursos para poder reponer el puente.

Directora pide a alcaldes registrar la emergencia para obtener ayuda

Como mensaje a los alcaldes, la directora de Provías Nacional precisó que los alcaldes pueden solicitar ayuda necesaria a través de la plataforma de emergencias. Con ello, se podría obtener ayuda para atender la emergencia.

"Yo le diría a los alcaldes que es necesario registrar las emergencias. Nosotros tenemos una plataforma de emergencias y solicitar a Provías Descentralizado el apoyo logístico", precisó.

Mediante este apoyo se podría facilitar la compra de combustibles, el alquiler de maquinas, entre otros. Indicó que Provías Descentralizado tiene "el marco legal suficiente para poder auxiliar a las municipalidades y gobiernos locales que necesitan".

Ante las constantes lluvias, el aumento de caudales y el riesgo de desprendimientos, Provías Nacional del MTC informó que ha iniciado el plan de contingencia en zonas afectadas.