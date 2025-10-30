Chávez Cotrina asegura que la presentación del Gorex fue un engaño: "Trajeron personal de tránsito y radio patrulla"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, reveló la presentación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la PNP (Gorex), creado en la gestión de Dina Boluarte, fue un engaño, pues se llevó a persona de otras áreas.

Gorex no tenía personal

Como se recuerda, en 2024, el Ministerio del Interior, liderado en ese entonces por Juan José Santiváñez, decidió crear el Gorex como respuesta a las extorsiones y los primeros paros de transportistas.

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal detalló que se suponía que este era un grupo que se iba a dedicar exclusivamente a investigar los casos de extorsión que sufrían los transportistas de Lima Norte. "Incluso solicitaron que se designe un fiscal que trabaje exclusivamente con ese grupo, yo designe, no a uno, sino a cuatro fiscales", detalló Chávez.

Durante la primera reunión para establecer la parte operativa del grupo, Chávez Cotrina conoció que este no contaba con personal y tampoco presupuestos para realizar trabajos de inteligencia.

"Lo que me dijeron es: 'Doctor nosotros no tenemos gente, nosotros no tenemos dinero para hacer inteligencia'. Entonces, un ratito, ¿No que han presentado? Incluso me han invitado a la presentación de este grupo cien hombres, todos uniformados, entonces ahí me dijeron: 'Lo que ocurre doctor, es que eso no es cierto, han traído gente de tránsito, de radiopatrulla, los han vestido, pero la realidad es esta'", contó.

Además, conoció en ese entonces, que no era un grupo que trabajaría a exclusividad de los actos extorsivos, pues los efectivos pertenecían a la División de Secuestros de la Dirincri de la PNP que ya tenían sus propios casos. "Eso fue un engaña muchachos", lo calificó.

Tiene esperanzas en nuevo Mininter

Chávez Cotrina expresó su esperanza en la creación de nuevos grupos especiales de la mano con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP Óscar Arriola. Explicó que, se crearán fiscalías especializadas con su grupo policial.

"Yo pongo dos fiscales, por ejemplo, en Lima Norte, me tienen que poner dos grupos de policías porque la situación lo amerita, estamos en crisis y yo creo que la ventaja que tenemos ahora, es que el gobierno ha comprendido la real comprensión del problema delincuencial en nuestro país y está tomando las acciones que tienen que haberse tomado hace tiempo, pero no se tomó", manifestó.

Lamentó que el gobierno de Dina Boluarte no haya dado la importancia debida a la ola de criminalidad y extorsión. Es en ese contexto que Jorge Chávez Cotrina reveló que el Gorex no tenía personal y en la presentación usaron personal de otras áreas.