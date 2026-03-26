Conflicto en Medio Oriente: Gobierno aprueba norma para evacuar diplomáticos y sus familias de zonas de guerra

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo en el que autoriza la evacuación de funcionarios y servidores del Ministerio del Relaciones Exteriores en zonas de alta peligrosidad, como en Medio Oriente.

Ante conflicto en la zona

A través del Decreto Supremo N° 016-2026-RE, que establece disposiciones para la protección y bienestar de los funcionarios y servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicios en los órganos del servicio exterior en situaciones de alta peligrosidad.

La norma se da en respuesta a la escalada del conflicto en Medio Oriente, con el fin de resguardar la vida y la integridad tanto de los funcionarios como de sus familiares.

El texto oficial habilita el repliegue y/o traslado de diplomáticos, servidores público, embajadores políticos y agregados, junto a sus cónyuges y dependientes, en casos de guerra, conflictos armados, desastres naturales o convulsiones sociales, siempre que estos representen un grave riesgo. La decisión se toma luego de una evaluación específica de la Secretaría General del ministerio de RR. EE., que verifica la realidad del peligro.

La norma incluye a funcionarios nombrados bajo regímenes especiales, como la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Diplomático de la República, aseguran que los integrantes del servicio exterior y allegados estén protegidos.

Procedimientos de la evacuación

El financiamiento de las operaciones se realiza con el presupuesto institucional. Asimismo, el decreto establece que el ministerio de RR. EE. debe garantizar el derecho de la preservación de la unidad familiar, el bienestar de los dependientes y el desarrollo profesional de los conyugues.

La norma asegura que los funcionarios como sus familiares puedan trasladarse fuera de los países o zonas en conflicto, y que se les otorguen pasajes, así como apoyo logístico.

El procedimiento da inicio con la solicitud formal del repliegue de funcionarios o servidores afectados, tras la evaluación de Secretaría General del ministerio. La autorización se dará si se constata la existencia real o inminente del peligro. El texto resalta la importancia de la protección de los funcionarios como de los familiares en escenarios de riesgo

Cancillería pide tomar precauciones a connacionales en Medio Oriente

La Cancillería peruana difundió un comunicado oficial este miércoles en el que exhorta a los connacionales residentes en países del Medio Oriente afectados por la escalada bélica a tomar medidas de seguridad y evaluar la conveniencia de permanecer en la zona. El documento refleja la preocupación del Estado peruano por la integridad de sus ciudadanos en un contexto de creciente tensión internacional.

Es en medio del conflicto en Medio Oriente que, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobaron una norma para retirar a diplomáticos y sus familiares de las zonas de guerra.