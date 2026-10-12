Congresista Aldo Bravo exige que Íber Maraví pase a la Comisión de Ética por altercado con el ministro César Astudillo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado por la agrupación Renovación Popular, Aldo Bravo, se pronunció sobre el enfrentamiento entre el senador Íber Maraví y el ministro César Astudillo. El parlamentario señaló que los legisladores involucrados deben ser rigurosamente evaluados para que asuman la debida responsabilidad de todos sus actos públicos.

Conflicto entre César Astudillo e Iber Maraví

En declaraciones para Canal N, el legislador dio su opinión sobre este altercado. Apuntó directamente al comportamiento del senador de Juntos por el Perú, argumentando que las diferencias necesitan resolverse dialogando. En su declaración expresó su rechazo frente a los actos ocurridos en la sede legislativa.

"Tenemos que cuestionar a un señor como es Íber Maraví que no es otra cosa que una persona que tuvo atestados terroristas en Ayacucho. (...) ahora usando la democracia, es un señor que hace lo que le da la gana, a los ministros los trata como si no pudieran opinar, eso es pésimo(...) Yo creo que tiene que ser evaluado en Ética", afirmó el congresista por Renovación Popular

Según detalló, las agresiones verbales contra el titular de la cartera del Interior comenzaron tras sus señalamientos, por lo que responsabilizó directamente a la senadora Ruth Luque de Ahora Nación.

Además, el legislador también se refirió sobre las declaraciones que brindó la presidenta al llamar "perros" a un grupo de políticos opositores. El congresista precisó que se trató de una reacción justificada por el contexto actual, pero reiteró de manera contundente que no defiende ninguna clase de ofensa física ni agravio de carácter personal.

#EnVivo Aldo Bravo, diputado: No defiendo las agresiones de ningún tipo, pero lo que se ha ocasionado es producto de la senadora Ruth Luque Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/e0dzcsTkCY October 12, 2026

Evaluarán a Graciela Chipana por caso de 2025

Por otro lado, el congresista de Renovación Popular abordó la situación legal que enfrenta otra compañera del parlamento. Se refirió a la diputada Graciela Chipana de Juntos por el Perú, quien atraviesa un proceso judicial abierto por presunta discriminación agravada hacia un menor con diagnóstico de autismo , en un caso del año 2025.

Ante ello, sugirió llevar a la funcionaria ante las instancias disciplinarias del legislativo para esclarecer su estado actual.

La señora que dice que la ´policía tiene contubernios con los delincuentes (..) .La señora Chipana tendría que ser denunciada en Ética por este tema (...). Cómo es posible que una congresista de la Republica tenga una denuncia por abusos a un menor que sufre de autismo.", sostuvo reafirmando que las normas deben cumplirse siempre para mantener la transparencia institucional.

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron en abril de 2025 en la región de Moquegua. En ese momento, Graciela Chipana se desempeñaba como docente de un colegio público antes de asumir su cargo en el Parlamento.

Según la denuncia penal interpuesta por los padres del menor de edad, durante el segundo día de clases, la entonces profesora impidió que el niño de tres años ingresara al salón.