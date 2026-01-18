Congreso impulsa proyecto para que jueces provisionales no decidan en casos políticos ni de autoridades

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso presentó un proyecto de ley que busca impedir que los jueces provisionales —aquellos que ocupan cargos de manera temporal— puedan resolver procesos relacionados con políticos y autoridades.

La propuesta, impulsada por el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se justifica en la necesidad de garantizar mayor independencia judicial y evitar que decisiones de alto impacto estén en manos de magistrados sin estabilidad plena.

Según el documento, más de la mitad de jueces en el país son provisionales o supernumerarios, lo que genera dudas sobre la autonomía de sus fallos. El proyecto sostiene que, al no tener nombramiento definitivo, estos jueces podrían ser más vulnerables a presiones externas o políticas.

Por ello, Cavero plantea que solo jueces titulares tengan la facultad de decidir en casos que involucren a autoridades o figuras políticas.

Argumentos del proyecto

El texto cita principios constitucionales como la independencia y la inamovilidad de los jueces, además de recomendaciones internacionales que advierten sobre los riesgos de que magistrados sin estabilidad plena manejen procesos sensibles.

Incluso, en el documento se propone que, si un juez provisional interviene en un caso político, se considere una falta muy grave sancionable con destitución .

Implicancias y el control del poder político

Aunque la iniciativa se presenta como un intento de fortalecer la justicia, también abre un debate sobre sus efectos en el control del poder político.

Al excluir a jueces provisionales, se reduce el número de magistrados disponibles para atender procesos de corrupción, abuso de poder o delitos cometidos por autoridades. Esto podría retrasar investigaciones y juicios, generando la percepción de que se busca blindar a políticos frente a la justicia.

Además, concentrar estas decisiones solo en jueces titulares puede limitar la capacidad operativa del sistema judicial y alimentar suspicacias sobre posibles presiones o pactos políticos. Para críticos de la propuesta, la medida debilitaría el rol del Poder Judicial como contrapeso frente al Congreso y otras instituciones.

La iniciativa del Congreso para restringir el rol de jueces provisionales en procesos políticos abre un nuevo frente de discusión sobre independencia judicial y control democrático. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de los magistrados, sino también la capacidad del sistema judicial para fiscalizar a quienes ejercen poder.