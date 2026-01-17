Delia Espinoza: JNJ evaluará el 22 de enero el informe que recomienda su destitución como fiscal suprema

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia programó para el próximo jueves 22 de enero la audiencia de informe oral en el que se evaluará una posible destitución contra Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, también inhabilitada por el Congreso.

Citación oficial

La diligencia, enmarcada en el Procedimiento Disciplinario N° 061-2025, tiene como objetivo evaluar la propuesta de destitución de la magistrada por la presunta comisión de faltas denominadas como "muy graves" en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación.

Según la citación oficial, la audiencia se dará de forma presencial a las 10:30 a. m. y se dará en el auditorio de la sede institucional del organismo, en el distrito de San Isidro. En donde se le otorgará diez minutos para que magistrada pueda informar oralmente ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

La institución ha informado que la fecha es impostergable y tendrá la posibilidad de designar a un abogado para ejercer su derecho a la defensa.

Titular de la JNJ propone su destitución

Espinoza llega a esta instancia bajo una situación jurídica restrictiva, pues cumple en la actualidad una suspensión provisional de seis meses, impuesta el 19 de septiembre del 2025 por la JNJ.

Sumado a ello, la magistrada se encuentra inhabilitada por el Congreso de la República por un periodo de diez años, tras aprobarse un informe que la cuestionaba por el presunto delito de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, así como infracciones constitucionales.

La medida se da específicamente por la aprobación de un reglamento interno en el Ministerio Público que contravenía la Ley 32130, una ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares.

Sumado a ello, se conoció el informe final de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, en el que propone destituirla como fiscal suprema.

El documento en el que se presentan los argumentos para destituir a Espinoza Valenzuela cuenta con cuatro artículos concluyentes, además de la firma de Cabrera Vega. Esta decisión sería "proporcional, necesaria y jurídicamente legítima", luego de que la fiscal no le cedió su puesto cuando Patricia Benavides retornó al Ministerio Público.

Delia Espinoza habría incumplido la Resolución N° 231-2025-JNJ, cometiendo una serie de irregularidades con el objetivo de permanecer como fiscal de la Nación. Además, se le imputa no haber recibido a Benavides Vargas cuando llegó a la sede principal de la Fiscalía y tampoco convocar a una junta de fiscales supremos.

Es por este informe final que finalmente la Junta Nacional de Justicia ha programado la audiencia de informe oral para evaluar la destitución de Delia Espinoza para el 22 de enero.