Guillermo Bermejo es un "perseguido político", afirma Alberto Quintanilla: "Su condena es injusta"

En diálogo con Exitosa, el candidato a la segunda vicepresidencia por la alianza Venceremos, Alberto Quintanilla, calificó de injusta la acusación contra Guillermo Bermejo y afirmó que se trata de un "perseguido político".

Niega existencia de una "escuela de terrorismo" en el Perú

El pasado octubre, el excongresista de Perú Libre fue condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista, por lo que se encuentra actualmente encarcelado en el penal Ancón I.

Ante ello, Quintanilla salió en defensa de Bermejo y sostuvo que su condena no tiene fundamento, pues fue absuelto en dos oportunidades, por lo que se anuló el mismo proceso judicial.

"El cargo que hay en contra de Bermejo dice que él participó en una escuela de formación de terroristas, donde participaban futuros senderistas y futuros del MRTA, y todos sabemos que eso es imposible", afirmó.

Guillermo Bermejo envió carta desde prisión.

Según señaló, prueba de ello son los seis colaboradores eficaces que, si bien reconocen que escucharon rumores sobre su participación en estas escuelas, "señalan todos uniformemente" que no han visto a Bermejo formar parte de estas.

En ese sentido, Quintanilla consideró que, para empezar, no existe una "escuela de terrorismo en el Perú y no puede haberla en la forma en que se piensa".

"Afirman que ha habido una escuela para formar terroristas que vayan al MRTA, Sendero Luminoso, cualquier otra agrupación que pueda aparecer o a las prácticas de terrorismo de Estado, lo cual es totalmente absurdo", agregó.

En otro momento de la entrevista, el candidato a la segunda vicepresidencia por la alianza Venceremos planteó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas contra la expresidenta Dina Boluarte.

Congreso evaluará situación de escaño de Bermejo

Pese al tiempo transcurrido de la sentencia contra Bermejo, la oficina del exparlamentario continúa activa y aun no cuenta con trabajadores cumpliendo sus labores con normalidad.

Al respecto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió indicó que los procedimientos que hay que seguir para reemplazar esta curul son lentos, pero que deben ser cumplidos de acuerdo a sus tiempos.

"Este es el Congreso de la República, que tiene procedimientos que son lentos, pero que hay que llevarlos a cabo. El Congreso no es como el Poder Ejecutivo, donde se puede tomar decisiones rápidas. Hay todo un proceso", indicó.

