Congreso presenta proyecto de ley para que músicos peruanos puedan ser teloneros en conciertos internacionales

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como cada año diversos artistas del ambiente musical visitan nuestro país como parte de sus giras. El más reciente fue los conciertos del reguetonero Bad Bunny, que tras no contar con un telonero nacional, ha generado que desde el Congreso de la República se proponga una iniciativa que busca que músicos peruanos estén presentes en eventos internacionales.

Artistas peruanos como teloneros de conciertos

En los últimos años nuestro país se ha convertido en una parada casi obligatoria para artistas de talla mundial, pese a ello durante la realización de este tipo de espectáculos la ausencia del talento nacional continúa ausente. Este panorama ha generado que desde el Parlamento se tome cartas en el asunto.

En tal sentido, la congresista Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley que busca garantizar la participación de músicos peruanos como teloneros en los shows de artistas internacionales que se lleven a cabo en el país.

Cabe mencionar que, esta iniciativa legislativa surge a raíz de los conciertos que el reguetonero puertorriqueño, Bad Bunny, brindó en la capital el sábado 17 y domingo 18 de enero en los que no contó con la presencia de algún artista local como previa a su presentación en el estadio Nacional.

Esto es lo que plantea el proyecto de ley

De acuerdo a lo estipulado en el texto del proyecto de ley cuando un músico o agrupación extranjera se presente en vivo en territorio peruano, deberá contratarse obligatoriamente a un solista o grupo musical nacional, que contará con un espacio no menor de 30 minutos para interpretar su propio repertorio.

"La presente ley tiene por objeto promover y garantizar la actuación de un músico nacional cuando un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo en territorio peruano", se indica como objeto de la propuesta legislativa.

Además, establece que la selección del artista nacional estará a cargo de las productoras de los eventos con las cuales se deberá firmar un contrato de prestación de servicios.

También, señala que el Ministerio de Cultura se encargará de fiscalizar el cumplimiento de esta ley para lo cual emite las disposiciones reglamentarias pertinentes. Asimismo, enfatiza que en caso se incumpla el contrato de la productora y el talento peruano, el productor deberá pagar "una multa por un valor equivalente al veinte (20%) de la recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado la actuación de dicho músico extranjero o agrupación musical extranjera".

