Un problema "heredado"

¿Crítica a Kast?: Crisis en frontera está relacionada a campaña electoral en Chile, señala premier Álvarez

El premier Ernesto Álvarez indicó que se ha involucrado al Estado peruano en la crisis en la frontera con Chile en medio de la campaña electoral del país vecino.

Premier se pronuncia ante declaración de postulante Kast
Premier se pronuncia ante declaración de postulante Kast (Composición Exitosa)

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/11/2025

Tras la consulta de Exitosa, el premier Ernesto Álvarez indicó que la crisis migratoria en la frontera con Chile ha surgido debido al contexto de la campaña electoral de dicho país. Por ello, exhortó a quienes aspiran a convertirse en el próximo mandatario chileno a tener más seriedad en dicho asunto. 

Se ha involucrado al Perú

Tras las declaratorias del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, respecto a la advertencia de deportaciones masivas bajo su eventual gobierno, el primer ministro del gobierno peruano se pronuncia.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su titular, anunció que tal anuncio ha sido tomada con sorpresa por ser un problema "heredado" de una crisis migratoria en Chile. "No se nos puede involucrar en un problema que es propio de otro país vecino".

"Nos ha sorprendido a todos, realmente, el hecho de que se trate de involucrar a dos países hermanos (...) se nos trate de involucrar en un problema que ha sido en gran medida heredado en medio de una campaña electoral", precisó.

Según comentó Álvarez, en la "efervescencia de la campaña electoral" insta a que los postulantes a presidente de Chile "puedan encontrar la serenidad y esa estabilidad imprescindible" para cualquier político. 

Se decretará estado de emergencia en frontera sur

Anunció que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros el decreto supremo que declararía en emergencia la frontera sur ante la crisis migratoria con Chile. 

"Si hay que sintetizarlos establece la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Policía Nacional para la custodia de nuestras fronteras", precisó. 

Por ello declaró que en un país tan "heterogéneo con un territorio tan extenso y distinto" como el Perú sería muy difícil asegurar un control óptimo de los pasos fronterizos. Por tal razón, precisó que era necesario repotenciar la capacidad policial con la vigilancia militar en tal frontera. 

Finalmente, reconfirmó que durante la noche de este viernes 28 de noviembre, se publicaría a través del diario oficial El Peruano el decreto supremo donde se tendrán las disposiciones concretas.

Por su parte, el presidente de la República, José Jerí, ya había anunciado previamente a través de su cuenta de 'X' que antes "de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia".

Tras la sesión del consejo de ministros, el premier Ernesto Álvarez indicó que, ante la campaña presidencial en Chile, el problema sobre migración está recayendo en el Perú como un tema "heredado". 

