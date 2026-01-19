Estado de emergencia y prohibición de dos personas en una moto tienen un impacto "limitado" en la lucha contra la criminalidad

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas, cuestionó la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, y la próxima entrada en vigencia de la disposición que prohíbe la circulación de dos personas sobre una moto lineal.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el especialista aseveró que las medidas planteadas por el Gobierno no son lo suficientemente eficaces contra la delincuencia, puesto que, a diario los hampones siguen atentando contra comercios, emprendimientos y empresas de transporte público.

Considera "muy difícil" que puedan contrarrestar a la delincuencia

Desde el Ejecutivo mantienen a la figura del estado de emergencia como una de sus principales estrategias para reducir los índices de inseguridad ciudadana que actualmente mantienen en vilo a casi toda la población peruana. Esta medida que empezará a regir del 20 de enero al 20 de febrero, califica que es insuficiente por los pocos resultados positivos en sus primeros 100 días de gestión.

Para nada es un secreto que las motos lineales son el "transporte preferido" de los delincuentes para cometer sus fechorías, ante esta situación, el Gobierno ha dispuesto que desde el martes 20 de enero se impongan multas de hasta hasta S/ 1.320, así como la acumulación de puntos en la licencia de conducir del conductor y la imposibilidad de acceder a descuentos por pronto pago en caso de reincidencia.

Estas dos estrategias son "casi imposibles de cumplir" por las propias entidades del Estado, indicó el especialista, al afirmar que no tienen la capacidad operativa para su ejecución; además, cuestiona su implementación por tener un "impacto limitado".

"A pesar de eso, tanto una o dos personas en una moto, han continuado delinquiendo, han continuando cometiendo delitos (...) ya lo ha dicho la evidencia colombiana, es muy difícil, es extremadamente difícil, complejo, que todo el sistema de seguridad esté abocado a poder controlar que esta medida se cumpla. Termina siendo mucho más estratégico, por ejemplo, controlar el circuito de armas del mercado ilegal", mencionó.

En diálogo con Exitosa, el experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas, sostuvo que el estado de emergencia y la prohibición de que dos personas se desplacen en una motocicleta tienen un impacto "limitado" en la lucha contra la criminalidad.



Motorizados salen a marchar contra el Gobierno

La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, convocó para este lunes 19 de enero, a una movilización contra la entrada en vigencia de la ley que sanciona la circulación de dos personas a bordo de una moto lineal. Su titular, José Luis Huamán, indicó que el punto de concentración será el Campo de Marte, a partir de las 5:00 p. m.

Es importante señalar que, en entrevista para Exitosa durante el último paro de transportes en Lima y Callao, el presidente del conglomerado de motorizados calificó de "populista" la medida del Ejecutivo, indicando que las "leyes deben estar para los delincuentes", puesto que, miles de personas se verán afectadas por esta prohibición, cuando dos hampones atacan a comercios y empresas de transporte público con total impunidad sobre una moto lineal.

"No se puede permitir esto. Si se da la normativa, lo vamos a estudiar y vamos a interponer una acción legal también, sea una acción de inconstitucionalidad, una demanda de amparo o una acción popular como la que hemos ya interpuesto por el tema de los chalecos", sostuvo.

Las críticas continúan a la aplicación de ambos dispositivos, en medio de la crisis al interior del Ejecutivo por las dos reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con un empresario de nacionalidad china y de su - aparente- dudosa reputación.