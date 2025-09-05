Betssy Chávez: Congresista Roberto Sánchez solicitó contratación de la expremier para su despacho

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez, congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, mediante el requerimiento de personal N.° 10533, solicitó que se contrate a un asesor personal de confianza de nivel 8 para que forme parte de su despacho.

Betssy Chávez retornaría al Congreso

De acuerdo a la solicitud presentada por el legislador, la persona elegida para dicho cargo sería la expremier Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra imputada por el delito de rebelión. Además, en el documento oficial se indica el DNI de la exfuncionaria así como también la fecha de inicio del vínculo laboral es hoy viernes 5 de septiembre.

Cabe destacar que, al ser una contratación de confianza, el congresista Roberto Sánchez cuenta con la facultad para designar quién ocupará dicha plaza en su despacho.

Vale recordar que Chávez Chino, desde 2022, estuvo alejada de las funciones públicas debido a que participara en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, período en el que se desempeñó como la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Dos días después de quedar en libertad

Actualmente, la exfuncionaria se encuentra investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado, del pasado 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, su proceso lo llevará en libertad, después que la Fiscalía presentara en audiencia el desistimiento formal de la prisión preventiva que recae en su contra.

En tal sentido, la incorporación de Chávez Chino al Congreso de la República se suscita tan solo dos días después de la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelarla.

La palabra de Roberto Sánchez

El congresista Roberto Sánchez defendió, desde exteriores de la clínica Cayetano Heredia, donde se encuentra internada Betssy Chávez, la contratación de la extitular de la PCM.

"Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede, y si cumple los requisitos. La Dra. Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario", sostuvo el parlamentario.

Además, el congresista subrayó que la incorporación de Chávez Chino es legal y constitucional. "Corresponde porque cumple el requisito, es legal, es de ley, derecho constitucional", enfatizó Roberto Sánchez.

De esta manera, el congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, presentó el requerimiento de personal N.° 10533, a través del cual solicitó que se contrate la expremier Betssy Chávez para que se desempeñe como asesora en su despacho.