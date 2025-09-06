Betssy Chávez no puede ser contratada por el Congreso al estar suspendida, afirma Fernando Rospigliosi

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Después que el legislador Roberto Sánchez solicitó que se contrate a Betssy Chávez como asesora de su despacho, el congresista Fernando Rospigliosi recurrió a sus redes sociales y señaló que dicho pedido sería inválido.

Rospigliosi se pronuncia en 'X'

El también primer vicepresidente del Congreso de la República recurrió a su cuenta de 'X' (antes Twitter) para aclararle a su colega Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, que Chávez Chino no puede ser contratada para laborar en el Parlamento y explicó las razones.

"La golpista Betssy Chávez no puede ser contratada por el Congreso. El golpista Roberto Sánchez quiso contratarla. Sin embargo, no es posible hacerlo debido a que Chávez, al ser congresista suspendida, tiene incompatibilidad", se puede leer en el post del legislador.

En tal sentido, Rospigliosi acotó que de acuerdo al artículo 92 de la Constitución, el mandato del congresistas Sánchez para que Betssy Chávez labore en su despacho, "es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública".

Aclarando una falsedad:

La golpista Betsy Chávez NO puede ser contratada por el Congreso. El golpista

Roberto Sánchez quiso contratarla. Sin embargo, no es posible hacerlo debido a que Chávez, al ser congresista SUSPENDIDA tiene incompatibilidad. Art 92 de la Constitución: El... pic.twitter.com/OOS12Uz80J — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) September 6, 2025

Roberto Sánchez solicitó contratación de Betssy Chávez

El último viernes 6 de septiembre Roberto Sánchez, congresista de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, mediante el requerimiento de personal N.° 10533, solicitó que se contrate a Betssy Chávez como asesora personal de confianza de nivel 8 para que forme parte de su despacho.

Esta solicitud ocurrió dos días después de que la Fiscalía presentara en audiencia el desistimiento formal de la prisión preventiva que recae en contra de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Vale recordar que la exfuncionaria se encuentra investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado, de Pedro Castillo, del pasado 7 de diciembre de 2022.

Roberto Sánchez defiende contratación de Betssy Chávez

En tanto, Roberto Sánchez defendió, desde exteriores de la clínica Cayetano Heredia, defendió la contratación de la expremier Chávez Chino.

"Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede, y si cumple los requisitos. La Dra. Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario", sostuvo.

