Fernando Olivera acusa a Wolfgang Grozo de mentir y recibe reto a prueba toxicológica

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate presidencial 2026 dejó uno de sus momentos más tensos con el enfrentamiento entre Fernando Olivera Vega y Wolfgang Grozo, quienes cruzaron acusaciones en vivo. El intercambio estuvo marcado por cuestionamientos sobre credibilidad, trayectoria y presuntos vínculos, lo que elevó el tono del evento frente a la audiencia nacional.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, organizador del debate, este bloque buscaba contrastar propuestas, pero derivó en un enfrentamiento personal. Olivera tomó la palabra para calificar a su contrincante como "un experto en mentir", además de insinuar relaciones con personajes cuestionados como Bruno Pacheco. El señalamiento puso en duda la transparencia de Grozo, generando una reacción inmediata.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Wolfgang Grozo respondió a la acusación de Fernando Olivera de haber defendido a Vladimiro Montesinos. Sobre ello, le recordó que en la época que lo evoca él salía de ser cadete. Además, lo invitó a hacerse una prueba toxicológica con una prueba en mano.



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Acusaciones y cuestionamientos directos

Durante su intervención, Olivera también planteó dudas sobre la gestión de Grozo, mencionando el tema de las avionetas vinculadas al narcotráfico que habrían sido derribadas. Estas afirmaciones reforzaron su postura crítica y buscaron debilitar la imagen de su rival en un momento clave del debate.

El tono confrontacional se mantuvo mientras Olivera insistía en sus acusaciones, intentando posicionar el tema de la credibilidad como eje central. Las declaraciones generaron un ambiente de alta tensión, obligando a Grozo a responder de forma directa ante millones de espectadores.

#Voto2026 El candidato Fernando Olivera acusó a Wolfgang Grozo en ser un "experto en mentir" respecto a reuniones con Zamir Villaverde. En tanto, el candidato de Integridad Democrática dijo que se necesita escuchar propuestas ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/YOnwfQkEWb — América Noticias (@noticiAmerica) March 24, 2026

Respuesta de Grozo y reto público

En su turno, Grozo rechazó tajantemente los señalamientos y devolvió las críticas. "Acá el que está mintiendo es el señor Olivera", afirmó. Además, negó cualquier vínculo con Vladimiro Montesinos, asegurando que en la época mencionada apenas iniciaba su carrera militar como cadete.

Grozo sostuvo: "Cómo va a decir que estoy coludido con Montesinos cuando en esa época yo salía de ser cadete y era alférez o teniente". Con esta respuesta, buscó desacreditar las acusaciones y reforzar su versión frente al público.

El momento más llamativo ocurrió cuando el candidato lanzó un desafío directo. Grozo aseguró haberse sometido a una prueba toxicológica y retó a Olivera a hacer lo mismo, llevando el debate a un plano personal que rápidamente captó la atención.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, este tipo de intercambios refleja el nivel de confrontación en la actual campaña electoral. El episodio evidenció cómo los ataques personales han ganado espacio frente a la discusión de propuestas.

El cruce entre Fernando Olivera y Wolfgang Grozo en el debate presidencial 2026, con acusaciones de mentiras y el reto a una prueba toxicológica, se posiciona como uno de los momentos más intensos del proceso electoral, marcando el tono de una campaña cada vez más polarizada.