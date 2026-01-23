Francisco Rivadeneyra denuncia desmantelamiento de Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte: "No tiene jefe"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, comandante (R) PNP Francisco Rivadeneyra, denunció que, actualmente, la unidad carece de liderazgo y enfrenta recortes de personal y de vehículos propios.

"Los oficiales están con la mano atada"

Este jueves, el gobierno de José Jerí presentó resultados en materia de seguridad ciudadana tras haber asumido al cargo hace tres meses. Según los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), la tasa de homicidios se ha reducido respecto a las del 2024, representando un "avance".

Las estadísticas también indicaron que las denuncias por extorsión han disminuido entre el tercer y cuarto trimestre del 2025, con el ingreso de Jerí al cargo. Según indicaron lo mismo sucede con los robos, que también presentaron un descenso en comparación con el año anterior, durante la gestión de Dina Boluarte.

Sin embargo, el mandatario interino reconoció que las cifras presentadas "son insuficientes". Y es que, diversos casos de homicidios, ataques extorsivos y otros crímenes continúan estando a la orden del día, especialmente al sector transportes.

En ese sentido, Francisco Rivadeneyra reveló que la Brigada contra el Crimen de Lima Norte estaría siendo debilitada en la práctica, pues ya no funciona como debería, pese a la lucha contra el 'Monstruo' en 2024 "que puso en manifiesto a este delincuente, a su secuaz JJ".

"En este momento, la Brigada contra el Crimen de Lima Norte, no tiene jefe, se ha quedado descabezada, le están quitando personal y camionetas. (...) Lamentablemente no pudimos ir detrás del resto de cabecillas, porque hay un mapa de cabecillas que están dominando Lima", reveló.

Comandante (R) PNP Francisco Rivadeneyra afirma que su antigua unidad estaría siendo debilitada en la práctica.

En ese sentido, Rivadeneyra mencionó que la Brigada se encontró con "obstáculos, filtraciones" que limitan la eficacia de los esfuerzos por atrapar a estos cabecillas. "A esta unidad la están desmantelando, está sin oficiales, sin jefes, sin nada. Los oficiales están con la mano atada", explicó.

Por otro lado, denunció que, en 2024, solicitó chalecos especiales y cascos tácticos para intervenciones, pero que nunca se llegaron a adquirir, pese a que se contaba con el presupuesto. Sin embargo,

"Un policía operativo no va a estar preocupado en solicitar equipos. La gerencia, es decir, los coroneles y generales, son licenciados en administración y ciencias policiales y son los que deben estar mirando dónde está la falla y cubrirla", agregó.

Lima lidera cifra de homicidios en 2026

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, participó del comité estadístico e informó que Lima lidera la lista de regiones con mayor cantidad de homicidios en lo que va del 2026.

Arriola indicó que si bien la capital continúa encabezando este ranking se han presentado una disminución en diferentes puntos de la capital. Después de Lima continúan La Libertad, Callao, Piura, Ica y Puno.