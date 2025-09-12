Fuerza Popular evalúa censura al ministro del Interior y defiende archivamiento de denuncia contra Dina Boluarte

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El vocero político y subsecretario de Fuerza Popular, Miguel Torres, adelantó que su partido evalúa respaldar una eventual censura contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, tras la reciente interpelación que enfrentó en el Congreso.

De acuerdo con Torres, la principal preocupación está en la baja ejecución presupuestal de la cartera del Interior, que hasta septiembre solo habría alcanzado un 19%.

"Es un escándalo que, a septiembre, solo se haya ejecutado el 19% del presupuesto en una de las áreas más importantes para atender el problema latente que tenemos dentro de la ciudad (la inseguridad ciudadana)", señaló en entrevista con Canal N.

El dirigente recordó que su bancada ya apoyó la censura de dos titulares de la misma cartera en lo que va del actual gobierno, y no descartó que ocurra lo mismo con Malaver si los cuestionamientos persisten.

La inseguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones en la agenda parlamentaria, lo que fortalece el debate sobre la permanencia del actual ministro.

Defensa del archivo a la denuncia contra Boluarte

Respecto al reciente archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, Torres defendió la posición de su bancada y aclaró que no se trató de un blindaje político.

Torres recalcó que "blindar sería cerrar toda posibilidad de que lleguen a existir nuevas pruebas que permitan el inicio de un nuevo proceso. Un proceso que nace muerto no puede continuar. Si le das vida, mañana más tarde va a terminar siendo nulo. ¿De qué va a servir? Absolutamente de nada".

De esta manera, Fuerza Popular busca diferenciar su decisión del concepto de blindaje, señalando que su postura responde a un marco legal fijado por el Tribunal Constitucional.

Distanciamiento con el Ejecutivo y críticas a López Aliaga

En paralelo, Torres también se refirió a los constantes cruces con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asegurando que su partido no busca confrontar con él, sino enfocarse en la lucha contra la inseguridad.

"La pelea no es con López Aliaga, es contra la inseguridad. Lo que vemos es que se juega con la esperanza de la gente (...) Todos queremos un país seguro, pero no lo vamos a conseguir con ideas alocadas ni con eslóganes", declaró.

Asimismo, recordó que la seguridad ciudadana es una tarea compartida entre la Policía Nacional y las municipalidades, por lo que pidió una mayor coordinación y creatividad en la gestión local.

Finalmente, Torres destacó que la reincorporación de Juan José Santiváñez en el gabinete ministerial, pese a haber sido censurado anteriormente con votos de Fuerza Popular, refleja el distanciamiento político de su partido respecto al Ejecutivo.