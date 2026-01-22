RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Respondió en conferencia

José Jerí sobre existencia de más videos junto a Zhihua Yang: "Ojalá que los comiencen a ventilar"

El presidente de la República, José Jerí, se mostró firme al solicitar la difusión de otros videos que lo comprometerían con el empresario Zhihua Yang.

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/01/2026

El presidente José Jerí respondió a la consulta de Exitosa sobre sus vínculos con Zhihua Yang y la existencia de más videos junto al empresario chino. "Ojalá que lo comiencen a ventilar para comprobar quiénes están detrás de ello", expresó

Jerí espera difusión de otros videos

Durante la presentación sobre la reducción de cifras de casos de homicidio y sicariato, el presidente José Jerí no dudó en aprovechar en brindar sus descargos sobre sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y otros.

Respecto a la reciente investigación periodística que revelaría la existencia de otros videos donde el jefe de Estado sostuvo reuniones con otros empresarios chinos, Jerí respondió: 

"Los que hacen alusión, ojalá los comiencen a ventilar de una vez para que podamos comprobar y tener muchos más indicios de quienes están atrás de ello y cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo", precisó.

A Jerí "le queda mucho más claro" que los internos de los penales y que cuentan con nexos al exterior de los centros penitenciarios "tienen interés en que la autoridad no siga haciendo requisas". En otro momento, el jefe de estado afirmó que sus "enemigos están en los penales".

Martín Vizcarra anuncia que perdió un riñón y culpa al gobierno de José Jerí: "Quiere destruirme"
Índice de homicidios bajaron, según Jerí

En la presentación del balance del gobierno de Jerí sobre los resultados en la lucha contra la criminalidad, el mandatario aseguró que las cifras del último trimestre de la tasa de homicidios se ha reducido.

"No falté a mi palabra", indicó Jerí. Señaló que si bien los resultados no son los más óptimos, se han podido generar resultados como una forma de avanzar.

"Queda claro que a raíz o a partir del 10 de octubre en adelante, la medida que hemos aplicado respecto al Gobierno han comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados", resaltó. ", precisó Jerí.

José Jerí en crisis: Presentan cuarta moción de censura contra el presidente interino tras caso 'Chifagate'
