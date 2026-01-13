Herbert Caller cuestiona que las FF.AA. no lideren la lucha contra la delincuencia: "Debemos declararles la guerra"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las elecciones generales 2026 están a la vuelta de la esquina y uno de los temas principales de los postulantes a la presidencia es sobre la crisis de inseguridad que impera en el país. Por ello, Exitosa conversó con el candidato Herbert Caller para conocer mayores detalles de su plan y como abordaría esta problemática en un eventual gobierno suyo.

Invocar inmediatamente a las Fuerzas Armadas

En primer lugar, el aspirante a Palacio por el Partido Patriótico del Perú se refirió al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí y el cual no parece estar dando los resultados esperados.

Por ello, Caller señaló que en caso sea elegido por el pueblo peruano llamaría inmediatamente a las calles a las Fuerzas Armadas quienes hoy cumplen un rol secundario en la lucha contra la seguridad. Incluso, el candidato aseguró que les daría el control total del orden interno del país.

"Acciones específicas e inmediatas. Lo que está dispuesto en el artículo 137 de la Constitución con respecto al estado de emergencia tiene un segundo párrafo que indica que si lo dispone el presidente, las FF.A.A asumen el control del orden interno. Evidentemente, el presidente encargo no ha dispuesto ello", indicó.

Declarar la guerra inmediatamente

En esa misma línea, el oficial de la Marina de Guerra del Perú en retiro, dejó en claro que el Ejecutivo debe declararse la guerra de una vez por todas a la criminalidad que impera en el país.

El nacido en Cusco reafirmó su confianza absoluta en las instituciones castrenses quienes han demostrado su capacidad para superar este tipo de retos como lo fue a finales de los 80 e inicios de los 90 con el terrorismo.

Eso sí, el también candidato al Senado dejó en claro que brindará todo el soporte legal y económico que sea necesario para que los militares puedan realizar su trabajo de la mejor manera.

"Debemos declararle la guerra contra la criminalidad, las Fuerzas Armadas han demostrado su capacidad de respuesta en la época más difícil que ha tenido el Perú que es el terrorismo. Gracias a ellos podemos vivir en un país libre del terrorismo de esa época, pero ya no libre de la seguridad que debería gozar la sociedad", añadió.

En resumen, el candidato a la presidencia por el Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, lamentó que las Fuerzas Armadas no tengan el control de la lucha contra la delincuencia ya que esa sería su primera acción en caso de ser presidente.