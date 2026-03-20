José Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano: "Estamos pensando en insistir"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que, tras postergarse la visita oficial al Vaticano, su gestión podría "insistir" en el encuentro con el papa León XIV. "Por el momento no es mi preocupación", manifestó.

Presidente Balcázar busca visitar al papa León XIV en el Vaticano

En entrevista exclusiva con el programa 'Hablemos Claro', el gobernador José María Balcázar dio a conocer que su Gobierno evaluaría "insistir" en sostener una reunión con el papa León XIV. Además, brindó mayor alcance sobre las coordinaciones que su gobierno viene ejecutando para realizar dicho evento.

El jefe de Estado manifestó que el papa León XIV "es bienvenido al Perú" y que ha solicitado visitar nuestro país en noviembre. Explicó que el expresidente José Jerí ya había coordinado durante su mandato con el Vaticano para acudir hasta el sumo pontífice, pero que debido al cambio de Gobierno, ya no se pudo concretar.

Por tal razón, explicó que su Gobierno está evaluando "si insistir en una previa visita al papa o no". Subrayó que por el momento ello "no está en mi preocupación", sin embargo, aclaró que lo sí está previsto es "darle toda la seguridad con la Policía Nacional" y que eso ya se está trabajando".

"Todas las circunstancias cuando el papa llegue en noviembre no debe tener ningún tipo de dificultades para que su venida al Perú sea todo un éxito. Eso es lo que estamos trabajando", manifestó Balcázar Zelada.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente José Balcázar indicó que, tras postergarse la visita oficial al Vaticano, su gestión podría "insistir" en el encuentro con el papa León XIV. "Por el momento no es mi preocupación", manifestó.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/HvxME8dr6t — Exitosa Noticias (@exitosape) March 20, 2026

José Balcázar se pronuncia acerca de Joaquín Ramírez

En otro momento, el presidente de la República se refirió acerca de la relación que sostiene con Joaquín Ramírez, candidato a gobernador regional de Cajamarca. Sobre ello reveló que lo conoce desde hace años y que ambos son del distrito de Bolívar.

"Allí (en Bolívar) la mayoría de personas se apellidan Ramírez, Balcázar o Zelada no hay más. De tal manera que son varias líneas de familiares. El hecho de tener familiares y conversar con ellos no es ningún pecado, al contrario son buenos técnicos, profesionales yo los llamaría, pero por la ley se impide en el Ejecutivo tener familiares aunque sean buenos", señaló.

Aclaró que con Joaquín Ramírez "no hay ningún problema para conversar o dialogar" y que, además, ha sido miembro del partido Fuerza Popular. "Hay que apoyar a estra personas que pueden con buena cambiar el país", sostuvo.

Es así como, José Balcázar indicó que, tras postergarse la visita oficial al Vaticano, su gestión podría "insistir" en el encuentro con el papa León XIV. Sin embargo, manifestó que por el momento no es su preocupación.