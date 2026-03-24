José Balcázar sobre gratificación para trabajadores CAS en julio: "Se tiene que prever en el presupuesto"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, conversó en exclusiva con Exitosa este martes 24 de marzo donde abordó el tema de la sonada ley sobre los trabajadores CAS. Respecto a ello, el mandatario aseguró que cuando llegue el mes de julio se verá de donde saldrá el dinero para abonar las gratificaciones de este importante grupo de empleados que ahora serán beneficiados.

"Se tiene que prever en el presupuesto si requiere de nuestro propio dinero o en caso contrario con un crédito suplementario sería fácil. Los mecanismos para el reconocimiento de los trabajadores no tiene dificultad. Hemos conversado con todos los sectores y están de acuerdo que lo importante era terminar con esta situación de incertidumbre laboral", indicó.

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