José Jerí anuncia intensificación de controles territoriales en Lima y Callao: "Lucha contra la inseguridad"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, informó que en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificarán los controles territoriales en distintos puntos de Lima Metropolitana y del Callao en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Golpe a la delincuencia con controles territoriales

El jefe de Estado, José Jerí, pese a que sobre él pesa al menos seis mociones de censura y una de vacancia por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos en el marco del caso 'Chifagate', lideró un operativo de control territorial en San Juan de Lurigancho.

Junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que, en las últimas 24 horas, se desarticularon 10 bandas criminales, se recuperaron dos vehículos, se incautaron drogas, armas y se detuvo a dos personas investigadas por el abuso de una menor de 2 años.

Pero ese no fue el único anuncio que realizó el mandatario, ya que también reportó que los controles territoriales continuarán con mayor incidencia y se programarán con más contundencia en distintos puntos de Lima Metropolitana y del Callao, jurisdicciones que permanecen en estado de emergencia. ¿El motivo? Poder frenar la ola delictiva y las bandas criminales que han sembrado el caos en el país.

"La labor de control territorial permite retirar de circulación armas y municiones, así como reducir la capacidad de operación de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Por ello, estas acciones se programarán con mayor contundencia en diversos sectores de Lima Metropolitana y del Callao", indicó Jerí Oré.

José Jerí intensificará controles territoriales

El presidente José Jerí también enfatizó que de forma conjunta con la institución policial dará a conocer el número total de organizaciones criminales desarticuladas desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que él asumió la Presidencia, con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que realiza el Gobierno y la PNP en el marco de la lucha contra la inseguridad.

"Los resultados comienzan a evidenciarse y se ponen en conocimiento de la ciudadanía, lo que permite generar confianza en estos momentos de lucha contra la inseguridad", acotó el jefe de Estado durante la visita de trabajo que realizó a la Comisaría PNP La Huayrona, en SJL.

Pide orden en la 'Tarde Blanquiazul' y la 'Noche Crema'

Finalmente, ante la prensa, el presidente José Jerí aprovechó en reiterar su pedido a los hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima mantener el orden durante la 'Noche Crema' y la 'Tarde Blanquiazul' este sábado, 24 de enero, con el fin de evitar cualquier tipo de fricción innecesaria y demostrar que Perú puede llevar a cabo eventos nacionales e internacionales al mismo tiempo.

Con el objetivo de prevenir el delito, fortalecer la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población mediante un trabajo coordinado y sostenido, el presidente José Jerí anunció que intensificarán los controles territoriales en Lima y el Callao.