José Jerí: Congreso alcanzó las firmas suficientes para presentar moción de vacancia contra el presidente

La moción de vacancia contra el presidente José Jerí que impulsó el congresista Segundo Montalvo del Partido Perú Libre, alcanzó las 26 firmas necesarias para que sea presentada. El oficio fue ingresado al área de trámite documentario del Congreso, para destituir al mandatario por permanente incapacidad moral.

Por reuniones clandestinas

Uno de los argumentos que tuvo el parlamentario de la agrupación de Vladimir Cerrón es que el jefe de Estado ha tenido una conducta inmoral con respecto al manejo de los fondos públicos, especialmente con Petroperú y su proceso de restructuración. El documento cuestiona lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

El otro tema por el que se busca vacar a Jerí Oré es por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang. Por este motivo, el mandatario se presentó ante la Comisión de Fiscalización para dar sus descargos, aunque sin convincente para la mayoría de los legisladores presentes.

El congresista Segundo Montalvo (#PerúLibre) completó las 26 firmas para presentar la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. pic.twitter.com/kVRXj3TJ7n — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) January 23, 2026

También se cuestiona su trabajo en tema de seguridad ciudadana, sobre todo en el sector transporte, golpeando en el último año por las extorsiones. Pese a las cifras que ofreció el presidente el último jueves, estas no han reflejado un cambio concreto ante los altos índices de criminalidad.

Dentro de los 26 firmantes figuran congresistas como Wilson Quispe, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Jaime Quito, María Agüero, Elías Varas, entre otros. La moción plantea la aplicación de los artículos 113 y 115 de la Constitución, que permitirían declarar la vacancia del cargo presidencial y activar el mecanismo de sucesión.

Mociones de censura contra Jerí

Hasta este viernes 23 de enero son seis las mociones de censura en contra de Jerí Oré, que hasta el último jueves habían conseguido 42 votos de los 66 que requieren para pasar a trámite. Esto evidencia la desconfianza que tienen varios congresistas con respecto a su gestión y la transparencia que ofrece.

Las dos últimas mociones fueron impulsadas por Acción Popular y Renovación Popular, mientras que las primeras las promovieron Juntos por el Perú, el Bloque Democrático y congresistas no agrupados. Constitucionalistas han manifestado que esta no sería la vía adecuada para proceder ante alguien que juramentó como presidente de la República.

