Congreso podría plantear moción de censura contra José Jerí tras reuniones con empresario chino, asegura experto

José Jerí continúa en el centro de la polémica luego que se revelaran imágenes sobre una nueva reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang. Esta vez, el presidente de la República fue visto al interior de una tienda en el centro de Lima que había sido clausurada por la Municipalidad de Lima.

Deberían plantear moción de censura

En medio de esta complicada coyuntura política, ya se habla de una presunta vacancia contra el jefe de Estado debido a estas actividades irregulares que podrían acarrear hechos de corrupción. Por ello, Exitosa conversó con el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, para conocer detalles de lo que se podría vivir en los próximos días.

En primer lugar, el abogado se refirió al mensaje a la Nación que dio José Jerí la madrugada del último domingo donde admitió como un error haberse reunidos con dicho empresario fuera de palacio y encapuchado. Según su parecer, en este pronunciamiento debió haber anunciado su renuncia debido a la gravedad de los hechos y a pesar de faltar solo unos meses para cumplir su mandato.

"La respuesta es sí (sobre vacancia). Estamos en una coyuntura muy grave y creo que el mensaje a la Nación del presidente José Jerí no solo debió ser de reconocer su inconducta funcional como lo hizo, de pedir perdón como lo hizo, faltó dimitir al cargo, eso no lo hizo", indicó.

En esa misma línea, Rospigliosi precisó que estos hechos irregulares comenzaron desde que el presidente lideró la Comisión de Constitución donde se le detectó un desbalance patrimonial.

"Lo que ha pasado es muy grave y hay elementos de convicción que nos ayudan para armar el rompecabezas. Esto viene desde que ejerció la presidencia de la Comisión de Presupuesto en el cual se encontró un desbalance patrimonial. La amistad con este empresario chino viene de estas épocas", añadió.

No se necesitan 87 votos

Finalmente, el constitucionalista dejó en claro que para sacar del cargo a Jerí Oré no son necesarios 87 votos del Congreso, ya que para ello solo hace falta censurar a la presidencia del Parlamento.

"El presidente debería dimitir al cargo o el Congreso debería presentar una moción de censura contra presidencia del Congreso. No es necesaria una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. No se necesita 87 votos", finalizó.

