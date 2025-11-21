José Jerí sobre el paro de 48 horas anunciado por transportistas: "Estamos aplicando medidas como gobierno"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí llegó de madrugada a Ate Vitarte para supervisar la intervención policial a una presunta banda criminal y, de paso, hablar del posible paro de transportistas que denuncian extorsiones.

El mandatario insistió en que el Ejecutivo ya pidió facultades legislativas para enfrentar este problema y aseguró que están aplicando medidas de seguridad ciudadana que necesitan ser reforzadas.

Jerí responde a posible paro de transportistas

La madrugada empezó movida en Ate Vitarte. El presidente de la República llegó hasta la avenida San Juan, cruce con Los Capuchinas, donde la policía había intervenido a una presunta banda criminal dedicada a distintos ilícitos.

El presidente José Jerí llegó de madrugada a Ate para supervisar la intervención policial a una presunta banda criminal y, de paso, hablar del posible paro de transportistas que denuncian extorsiones.



En medio de la intervención, el presidente José Jerí aprovechó para pronunciarse sobre el posible paro de 48 horas anunciado por un sector del gremio de transportistas.

Ellos aseguran que están cansados de la creciente ola de extorsiones y que el Estado no está llegando a tiempo.

Jerí explicó que no es un tema nuevo y que ya han tenido varias conversaciones con los dirigentes. Recordó, además, que el Ejecutivo ya envió al Congreso el pedido de facultades para legislar en seguridad ciudadana.

"Entiendo perfectamente, hemos conversado varias veces, estoy seguro que no serán las últimas veces que conversemos con ellos, pero estamos aplicando medidas como gobierno (...). Ya son medidas que se van desarrollando, que se van presentando", dijo el presidente.

Además, agregó: "El día de hoy, hace un par de horas, hemos presentado formalmente el pedido de facultades al Congreso de la República", dijo el presidente.

Pidió, además, que el Congreso trate el tema con rapidez para complementar las acciones que ya se ejecutan bajo el estado de emergencia.

Ejecutivo afinó postura sobre el Reinfo

Luego del tema de los transportistas, el presidente Jerí también fue consultado sobre la posible ampliación del Reinfo para mineros artesanales e informales.

Jerí contó que faltan solo un par de días para que el Ejecutivo defina su postura final, pero adelantó que el sector Minas ya está preparando la recomendación técnica que deberá alinearse con la posición del Gobierno.

"La postura final que vamos a definir va a ser en un par de días (...). Cuando se vea en el Pleno el tema del Reinfo, es ahí cuando el Ejecutivo va a intervenir y va a hacer algún planteamiento en los procedimientos correspondientes", señaló.

Según dijo, eso se hará mediante un documento que será presentado por los canales correspondientes ante el Pleno del Congreso.

