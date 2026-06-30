José Luis Huamaní busca retornar a la alcaldía de Surquillo para solucionar fallas de la actual gestión

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Luis Huamaní confirmó su intención de regresar a la alcaldía de Surquillo y aseguró que su principal objetivo será corregir las deficiencias que, a su juicio, presenta la actual administración municipal.

El exalcalde sostuvo que el distrito atraviesa una etapa de abandono en materia de seguridad ciudadana, desarrollo económico y promoción de la inversión. Durante una entrevista con Exitosa, Huamaní recordó sus dos gestiones al frente del municipio y destacó los resultados obtenidos durante sus doce años de administración.

"Terminamos con 65 % de aprobación a la gestión, motivo por el cual apoyamos la candidatura del señor Giancarlo Casasa, que también fue electo. En esos 12 años, Surquillo alcanzó un nivel de prosperidad tremendo", manifestó.

Cuestiona la seguridad ciudadana

El exalcalde afirmó que durante su gestión se impulsó la inversión y se fortaleció la seguridad ciudadana, factores que, según indicó, permitieron el crecimiento económico del distrito.

"Cuando recibimos Surquillo, era catalogado como uno de los diez distritos más inseguros de Lima. Cuando nos retiramos, después de 12 años de gestión, lo dejamos entre los diez más seguros de Lima", aseguró.

Huamaní señaló que uno de los principales problemas de la actual administración es la falta de inversión en vigilancia y tecnología para combatir la delincuencia. Asimismo, cuestionó la falta de modernización. Para el candidato, recuperar la seguridad será una de las prioridades de una eventual nueva gestión municipal.

"Hoy la actual gestión no ha puesto una sola cámara, no ha modernizado ni la central de vigilancia, ni una sola cámara ha modernizado. Entonces, eso está ahuyentando la inversión también", afirmó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, José Luis Huamaní, candidato a la alcaldía de Surquillo, afirmó que busca retornar al municipio para atender las principales deficiencias que, según señaló, presenta la actual gestión.



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Preocupación por la gastronomía y los mercados

El exalcalde también lamentó el impacto que, según señaló, han sufrido los mercados y los negocios gastronómicos del distrito. Además, criticó las decisiones tomadas respecto a los centros de abastos.

"Ha cerrado todos los mercados de Surquillo, ha quebrado la economía de todos los mercados de Surquillo. El boom gastronómico tiene como base fundamental un mercado de Surquillo. Entonces, ha habido cero apoyo a la gastronomía y un descuido tremendo a lo que es la seguridad ciudadana", indicó.

Consultado sobre posibles investigaciones durante sus anteriores administraciones, Huamaní defendió su gestión y resaltó las obras ejecutadas.

"Transformamos el estadio de Surquillo, abandonado por décadas, lleno de basura, de desmonte, sin instalaciones adecuadas para las familias. Y ese estadio lo transformamos sin un sol", expresó.

Con estas declaraciones, José Luis Huamaní busca posicionarse nuevamente en la carrera municipal, apelando a su experiencia en el distrito y a las críticas contra la gestión actual, con la promesa de recuperar la seguridad, impulsar la inversión y devolver el dinamismo económico a Surquillo.