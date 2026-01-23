Caso 'Chifagate': Comisión de Fiscalización evalúa citar a dos ministros por reuniones de José Jerí con empresario chino

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Continúan las indagaciones en torno al caso 'Chifagate'. Ahora, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha convocado su décimo primera sesión extraordinaria para este lunes 26 de enero, donde se evaluarán dos puntos clave relacionados a las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

Congreso evaluará citar a Tiburcio y Bravo

El primer punto de la agenda es la votación para decidir si se citará al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de que brinde más detalles sobre este encuentro no registrado, ocurrido el pasado 26 de diciembre en el chifa de Yang. Esto debido a que Jerí reveló la presencia de Tiburcio en el encuentro.

El segundo tema a debatir es también someter a votación para invitar al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, con la finalidad de que ofrezca información sobre la concesión definitiva otorgada al proyecto de generación eléctrica Pachachaca 2, en favor de la empresa Hidroeléctrica América, propiedad de Yang.

Este proyecto se sitúa en los distritos de Huancarama, provincia de Andahuaylas, y Abancay, en la región Apurímac. El grupo de trabajo del Parlamento busca aclarar si existió algún tipo de beneficio derivado de la relación entre el Ejecutivo y el empresario, además de si ello pudiera haber influido en las decisiones administrativas del Estado.

La sesión de la Comisión de Fiscalización se llevará a cabo este lunes, donde se espera que los miembros definan si procede la convocatoria de Tiburcio y Bravo para que rindan cuentas ante el Congreso de la República.

Tiburcio afirma que "no hubo nada irregular" en reunión con empresario chino

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reveló haberse hallado en una de las reuniones extraoficiales sostenidas por el presidente de la República, José Jerí, fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.

Precisamente, la primera de las reuniones difundidas y que dio pie a la polémica del 'Chifagate' desarrollada el 26 de diciembre del 2025 fue la confirmada por Tiburcio. Sin embargo, ha evitado responder a la consulta hecha sobre si podría vérsele también en otros videos que puedan llegar a ser difundidos.

"Hemos estado el día 26 [de diciembre], a eso de las diez aproximadamente por invitación de él, para realizar una cena, donde han estado este empresario con dos personas más, que eran parte de los que atendían la mesa".

