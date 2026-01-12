Lourdes Alcorta propone separar la administración entre Cámara de Senadores y Diputados

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la candidata al Senado, Lourdes Alcorta, indicó que, de ocupar un escaño, impulsará una norma que separe y diferencie las funciones administrativas entre la Cámara de Diputados y la Cámara Alta. Ello, según comentó, con el objetivo de "dejar un buen legado al próximo Congreso".

Propone separar ambas Cámaras

La candidata al Senado, Lourdes Alcorta, trae como propuesta inicial la separación en la administración de lo que será la Cámara de Senadores y Diputado en el Congreso.

"De llegar al Senado, lo primero que voy a proponer es separar el Senado de Diputados en todo lo que refiere a la administración. El Senado por un lado y la Cámara de Diputados por el otro", precisó.

Señaló que cada una de las cámaras contará cada una con un presupuesto, personal, administración, oficial mayor y canal de difusión en medios "para no tener problemas de nada en la administración".

Alcorta proyecta que de ser parte del Senado tendría la responsabilidad de "dejar un buen legado al próximo Congreso", precisó. En ese sentido, criticó la conformación del Parlamento actual por contar con "mochasueldos, podólogos"; entre otros.

Propone revisión de leyes aprobadas en el Congreso

Entre otras de sus propuesta Alcorta propuso una revisión de las leyes aprobadas por el Congreso actual debido a que considera que se han "excedido" en algunas medidas. Ello, luego de advertirse el gran despilfarro de fondos públicos en perjuicio del ciudadano.

Alcorta califica que se ha dado un "uso y abuso" de proyectos con iniciativas económicas que "el Congreso está prohibido de tener". En ese sentido, criticó la creación desmedida de universidades privadas que responderían a fines lejanos al educativo.

"Hacer una revisión de todas las modificaciones constitucionales que se han hecho porque creo que se han excedido también", aseguró.

La aspirante al Senado precisó que esta revisión debe realizar al inicio de la gestión parlamentaria. En ese sentido, indicó que se debe realizar una investigación sobre las modificaciones exactas que se han realizado a la Constitución Política del Perú. Por ello, las diversas leyes aprobadas por el Congreso deberían entrar a la mira de ingresar como congresista a la Cámara de Senadores.

Lourdes Alcorta, candidata al Senado por el partido de Renovación Popular, tendría como propuesta inicial al debate parlamentario la división en la administración entre las Cámaras de Diputados y Senadores. Además, precisó que se debe realizar una investigación a las cuestionadas leyes aprobados en el Congreso.