Susel Paredes critica al Gobierno por autorizar viaje de Santiváñez a Suiza: "Mínimo merece investigación"

La parlamentaria Susel Paredes se pronunció luego que el Gobierno de Dina Boluarte autorizó el viaje del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, hacia Ginebra, Suiza. Sobre ello, Paredes indicó que se debería investigar el hecho que se haya suspendido el impedimento de salida del país contra Santiváñez solo para realizar dicho viaje.

Cuestiona viaje de Santiváñez a Suiza

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la congresista de la República también cuestionó la participación del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"¡La reina del descaro! ahora manda de viaje a Santivañez a Suiza, a traerle chocolates será, porque ese señor no puede representar a nadie en temas de ddhh. Y consiguieron que un juez suspenda el impedimento de salida del país para el viajecito. Mínimo merece investigación! ¡Urge avanzar a la censura!", escribió en sus redes sociales, este sábado 6 de septiembre.

De tal modo, Paredes no dudó en expresar su molestia ante este permiso otorgado por el Ejecutivo para que Juan José Santiváñez pueda hacer un viaje hacia Suiza del 6 al 11 de septiembre. Esta autorización se oficializó a través de la Resolución Suprema Nº 190-2025-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, la congresista cuestionó que Santiváñez asista a Ginebra para participar de un evento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto lo calificó como un "descaro", debido a que el actual ministro de Justicia no podría representar a alguien en temas de derechos humanos.

Pide celeridad para censurar a Santiváñez

Según la parlamentaria Susel Paredes, desde el Ejecutivo se habría conseguido que un juez levante temporalmente el impedimento de salida del país, que se había impuesto contra Santiváñez en junio del presente año. Según indicó, se debería realizar una investigación ante esta medida. Además, pidió celeridad en una posible censura contra el ministro de Justicia.

Cabe mencionar que, a través de la Resolución Suprema N.º 190-2025-PCM se dio a conocer la autorización del viaje de Santiváñez Antúnez a Suiza, del 6 al 11 de septiembre, para "fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas".

De esta manera, la congresista de la República, Susel Paredes, criticó que el Gobierno de Dina Boluarte haya autorizado el viaje del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, hacia Ginebra, Suiza. "¡Urge avanzar a la censura!", señaló.