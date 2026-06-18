Juristas exhortan a respetar el voto de peruanos en el extranjero en medio de pedidos de nulidad

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APDC) emitió un pronunciamiento en el que exhorta a respetar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos peruanos, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.

El comunicado, fechado el 17 de junio, se da en medio de la controversia generada por la apelación de Juntos por el Perú (JP) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que busca la nulidad de 2,398 mesas de sufragio en Lima y en ciudades de Estados Unidos.

Contra la discriminación del voto

El gremio de juristas subrayó que el voto exterior está amparado por la normativa electoral y por compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En ese sentido, recordaron que no puede justificarse discriminación alguna hacia los peruanos residentes fuera del país, quienes ejercen su derecho en igualdad de condiciones. La APDC también invocó a los candidatos a mantener un comportamiento democrático y evitar escenarios de convulsión social que pongan en riesgo la estabilidad institucional.

Comunicado de la APDC.

Juntos por el Perú busca anular votos extranjeros

El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por declaraciones de Walter Ayala, abogado de JP, quien pidió públicamente que se proclame al ganador de la segunda vuelta solo con los votos nacionales, dejando de lado los sufragios del extranjero.

Su planteamiento responde a cuestionamientos sobre el proceso de sufragio en el voto exterior, donde la candidata Keiko Fujimori obtiene mejores resultados. Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por especialistas y actores políticos, señalando que contraviene el principio de universalidad del sufragio y abriría un precedente de exclusión.

La apelación de JP se sustenta en la Resolución Jefatural de la ONPE emitida antes de la segunda vuelta, que introdujo cambios como la fusión de mesas y la prescindencia de la digitalización inmediata de actas.

El partido sostiene que estas modificaciones vulneran el principio de intangibilidad de la ley electoral. No obstante, lo que se evita mencionar es que en la primera vuelta también se emitió una resolución en curso con medidas similares, sin mayores cuestionamientos. La ONPE ha reiterado que estas disposiciones son de carácter operativo y no alteran las normas de fondo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, la vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, descartó la manipulación de actas del exterior, como denuncia el abogado Walter Ayala. Señaló que, conforme a la ley electoral, lo que vale es el documento físico es el que... pic.twitter.com/k9u3fokitg — Exitosa Noticias (@exitosape) June 18, 2026

En este escenario, el llamado de la APDC busca reforzar la idea de que el voto de los peruanos en el extranjero no puede ser minimizado ni descartado. La exhortación apunta a que los actores políticos respeten las decisiones de las autoridades electorales y eviten discursos que puedan alimentar la desconfianza ciudadana.

La audiencia programada por el JNE para este viernes será clave para definir el alcance de la apelación de JP y, en consecuencia, la validez de los votos cuestionados. En medio de este panorama, la asociación subraya que la legitimidad del proceso depende de reconocer la universalidad del sufragio y de mantener la estabilidad institucional frente a la tensión política.