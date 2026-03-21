Keiko Fujimori tras separación de Domingo Pérez de la Fiscalía: "Pretende victimizarse, él me ha hecho mucho daño"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la separación de José Domingo Pérez de la Fiscalía, luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera no ratificarlo como fiscal provincial. "Pretende victimizarse, él me ha hecho mucho daño", expresó.

Keiko Fujimori se pronuncia tras separación de Domingo Pérez de la Fiscalía

Por decisión de la Junta Nacional de Justicia, José Domingo Pérez Gómez dejó definitivamente el Ministerio Público, dando de esta forma el fin a su carrera de 20 años. Al respecto, la candidata presiencial Keiko Fujimori compartió su opinión con la prensa, tras una visita al distrito del Rímac, como parte de su campaña electoral.

"El fiscal pretende victimizarse y conmigo no cuenta. Es verdad que él me ha hecho mucho daño a mí, a mi familia y a más de 40 familias de Fuerza Popular, pero él sobre todo le ha hecho mucho daño a nuestra democracia", manifestó.

En esa línea, reveló que ha decidido "mirar hacia el futuro" y dejarlo todo en mano de Dios. Dejando así fuerte y claro su postura respecto sobre lo que le ha sucedido al exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.

JNJ no ratifica a Domingo Pérez como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción

Como parte de la Convocatoria N.º 002-2024-Ratificación/JNJ, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.

Esta decisión fue adoptada por el pleno de la citada de la institución en el marco de sus competencias institucionales. Cabe señalar que, la JNJ evaluó de manera integral los elementos vinculados al desempeño funcional del magistrado de acuerdo a los criterios de ratificación.

Domingo Pérez cuestiona decisión de la Junta Nacional de Justicia

Tras esta decisión José Domingo Pérez se pronunció durante el programa de streaming que conduce y cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, sostuvo que el fallo no lo sorprendió y, por el contrario, afirmó que se trata de una coalición autoritaria que busca controlar instituciones judiciales.

Luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera por unanimidad no ratificar a José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima y cuestionar dicha decisión, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró que el magistrado "pretende victimizarse" y que le ha hecho "mucho daño".