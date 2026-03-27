Luis Arroyo asegura que el Ejecutivo trabaja para resolver la crisis del combustible: "Es un problema internacional"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, aseguró que el Ejecutivo viene trabajando para controlar la crisis de combustibles que vive el país, sin embargo, recordó que el alza de los precios es "un problema internacional".

Alza en los combustibles

Durante la presentación del plan de operaciones "Semana Santa Segura" de la Policía Nacional con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno, el premier fue consultado sobre el actual problema económico que golpea los bolsillos de todos los ciudadanos.

"Estamos trabajando en ello, estamos trabajando con los medios de transportes, ya es la tercera o cuarta reunión, hoy tenemos otra (...), estamos trabajando permanentemente. Vamos a dar respuesta, claro que estamos asumiendo esa responsabilidad, ustedes sabes que es un problema internacional, eso lo estamos trabajando el día de hoy debemos dar conclusiones sobre el particular", expresó.

La demanda de la población se da porque todos los niveles de la ciudadanía se ven afectado por el alza del combustible, pues transportistas se vieron obligados a subir sus pasajes, madres de familia tienen que pagar altos precios para un balón de gas y demás.

¿Porqué lo combustible encarecen?

Como se recuerda, en febrero se dio el inicio de un conflicto en Medio Oriente, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, lo que causó su respuesta con otros bombardeos en bases de EE. UU. y en su país vecinos, sumado a ello cerraron fácticamente el estrecho de Ormuz.

La última medida afecta a todos los países debido a que por ese estrecho transitan buques petroleros que entran a recoger el petróleo para exportarlo a diferentes naciones. Todo ello, se sumó a la crisis de gas natural que se registró en nuestro país tras la rotura de una tubería de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco.

El desabastecimiento nacional de dicho combustible que tiene precios controlados por Estado peruano, causó que vehículos e industrias comiencen a usar GLP, que sale del GNV; gasolina y diésel. Estos últimos son los afectados por el conflicto en Medio Oriente, sumado a la crisis en Perú los precios subieron estrepitosamente y se registró desabastecimiento en grifos.

Debido a ello, buses de transporte público, colectivos, taxis y mototaxis subieron los precios, impactando en bolsillos de los ciudadanos. Además, el balón de gas también subió pues viene del GLP, que a su vez viene del GNV.

Aunque la crisis del gas natural se han visto solucionada tras la reparación de los ductos de Camisea, continúa el cierre fáctico del estrecho de Ormuz, que se ha endurecido con las amenazas de Estados Unidos.

Es en ese contexto que el premier Luis Arroyo, aseguró que el Gobierno está buscando soluciones para el alza de combustibles pero aseveró que es un problema internacional.