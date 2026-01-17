Marisol Pérez Tello oficializa su candidatura a la presidencia junto al partido 'Primero la Gente'

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En compañía de su plancha presidencial, Marisol Pérez Tello oficializó su candidatura a la Presidencia de la República junto al partido político 'Primero la Gente'.

Presentación de fórmula presidencial

Pérez Tello se encuentra acompañada por Raúl Alberto Molina Martínez, en la primera vicepresidencia, y por Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera, en la segunda vicepresidencia. La solicitud de inscripción de la plancha ha sido presentada formalmente y fue admitida a trámite por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Durante la presentación oficial de su candidatura a la presidencia de la República, Pérez Tello recordó que su organización política une a los ciudadanos con diferentes pensamientos e ideas políticas y aseguró que son personas que se comprometen con la población.

"Hay que hacerse cargo. No van a encontrar en esta plancha gente que mira de arriba. No van a encontrar en esta plancha, ni en este gobierno, ni en este equipo gente que se beneficia con los privilegios que se han acumulado por años en el poder. No van a encontrar en esta plancha gente que hace negocios y si la encuentran, después la tendrán que ir a visitar a la cárcel", aseguró.

Dificultad en inscripción

Durante su presentación, Pérez Tello no dudó en usar su experiencia en la solicitud de inscripción de su plancha presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar de los comicios como un ejemplo de lo burocrático que es nuestro Estado.

"Hemos tenido que pasar lo normal, lo que pasan todos. ¿Quieren un licencia para abrir su oficina? Colas, cerrado, papel equivocado, corrige. ¿Quieren hacer una denuncia penal? Para qué, si no se va a solucionar nada. (...) Cualquier cosa en el Estado es un parto. Bueno, nuestra inscripción, también", señaló.

Como se recuerda, tras vencer el plazo para que los partidos ingresen su solicitud de inscripción y registren a sus candidatos presidenciales, al senado y diputados, el pasado 24 de diciembre del 2025, Primero la Gente reportó haber registrado menos del 5% de sus listas de candidatos. Por ello, el JEE decidió declarar improcedente su fórmula presidencial.

Tras una apelación ante el JNE y la argumentación de la organización de haber presentado dificultades por fallas del propio sistema, se decidió reabrir por 12 horas la plataforma para que culminen el registro como se debe.

Actualmente la JEE ha declarado que la fórmula presidencial fue admitida a trámite, por lo que ha entrado en periodo de tachas y hasta marzo del 2026 el JNE podrá definir las planchas presidenciales inscritas.

Es en ese contexto que el partido Primero la Gente ha presentado la candidatura oficial de su fórmula presidencial, liderada por Marisol Pérez Tello.