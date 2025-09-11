Martín Vizcarra arremete contra Boluarte y Santiváñez: "Todo les resbala, hasta los derechos humanos"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, criticó severamente al Gobierno de Dina Boluarte, así como al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ante la propuesta de retiro del Perú de la Corte IDH. Según indicó, ambos estarían desinteresados hasta de los propios derechos humanos.

Vizcarra sobre posible retiro de Perú de la Corte IDH

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario también se refirió al viaje realizado por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) hacia Ginebra, en Suiza. Según indicó, Santiváñez solo fue a ratificar la postura del posible retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

"Ya no creen en nadie, al Gobierno, en este caso a Santiváñez está ocurriendo lo mismo que a Dina Boluarte que se ha bañado en aceite dice y que todo le resbala, todo les resbala, es decir, hasta los derechos humanos les resbala", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Vizcarra Cornejo criticó severamente tanto a la presidenta Dina Boluarte como al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por mantener dicho planteamiento, a pesar de lo que significaría realmente. Es así que, hizo referencia a las declaraciones de la mandataria quien aseguró "bañarse en manteca" ante los cuestionamientos en su contra.

¿Cómo afectaría a su pedido de levantamiento de inhabilitaciones?

En tal sentido, el expresidente manifestó su preocupación ante el posible desacato de parte del Gobierno peruano con respecto a las decisiones que pueda disponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ello en el marco de su pedido para levantar las inhabilitaciones en su contra y así pueda ser candidato presidencial para las elecciones generales del 2026.

Según Martín Vizcarra, esto no le afectaría solo a su persona, sino a una "cantidad importante de personas que respaldan" su propuesta. "No me tapan a mí la boca", precisó al agregar que se le estaría "quitando" el derecho a la población de votar por un representante político.

"Si las encuestas, que no se pueden publicar, dicen que Martín Vizcarra tiene una intención de voto de 25%, son 6 millones de personas que pensaban y piensan en votar por mí", enfatizó el expresidente.

De esta manera, el exjefe de Estado, Martín Vizcarra, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por mantener la propuesta de posible salida del Perú de la Corte IDH, lo que podría afectar el levantamiento de las inhabilitaciones en su contra.