Raúl Canelo sobre caso 'Chifagate': "Esperamos un trabajo imparcial de la Fiscalía"

El candidato al Senado por el partido Libertad Popular, Raúl Canelo, se pronunció esta mañana en Exitosa sobre la crisis política generada tras revelarse las dos reuniones extraoficiales del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang.

Pese a que el mandatario se puso a derecho ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y el Ministerio Público para que pueda presentar sus descargos y esclarecer el hecho que lo rodea, para el letrado, esta última institución tiene que llevar a cabo una investigación prolija hacia el jefe de Estado, situación que le vale hasta el momento la puesta en marcha de dos mociones de censura y una vacancia sobre su cargo.

Espera un trabajo célere de la Fiscalía

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Canelo exhortó a la Fiscalía de la Nación a realizar una investigación célere hacia José Jerí, teniendo en cuenta las contradicciones del mandatario cada vez que le tocaba hablar sobre el tema.

Como se recuerda, en un primer momento mencionó que se fue a cenar un chifa como parte de una "actividad privada", posteriormente, ofreció disculpas públicas al país a través de un pronunciamiento, el último domingo por la madrugada; no obstante, esa misma noche se terminaría revelando el segundo encuentro con el empresario asiático.

Estos indicios - como él mismo llama - no significa legalmente haya cometido delito alguno; sin embargo, precisa que es de suma importancia que se proceda con las investigaciones en su contra, respetando su investidura y el debido proceso.

"Todo este cúmulo de incoherencias son indicios, es el punto de partida para que se le investigue. De hecho, ayer estuve en un programa y mencioné de que hay patrocinio ilegal, al mediodía me entero que la Fiscalía ya ha decidido una investigación. Esperemos un trabajo imparcial de la Fiscalía en esta materia como debe ser y no que sea un caso para el archivamiento", mencionó.

Presidente del Congreso en contra de debatir mociones

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, marcó postura sobre los pedidos de moción de censura formulados en contra de José Jerí Oré. En entrevista para Canal N, el titular del Parlamento expresó estar en desacuerdo con que se llame a un Pleno extraordinario para debatir los textos acusatorios, debido a que sería el primer paso para que se inicie el proceso de destitución en contra del actual jefe de Estado encargado del Perú.

"Está muy cerca también, el término del mandato del Sr. Jerí, que es el 28 de julio; o sea, el 29 el puede ser - eventualmente si es que hay un elemento que lo amerite - procesado. Ahora mismo va a concurrir a la Comisión de Fiscalización, públicamente, ahí veremos qué explicación les da, también a la Fiscalía seguramente, porque le ha mandado una comunicación al fiscal de la nación", indicó.

No solo calificó como "sin sentido" las propuestas de Segundo Montalvo, Sigrid Bazán y Edward Málaga, también aseguró que hay bloques que buscan llevar a Ruth Luque a la Presidencia de la República y a Sigrid Bazán a ocupar su cargo al mando del Congreso.

Los encuentros de José Jerí viene causando debate sobre si es necesario o no censurarlo o vacarlo en el cargo. Sobre el hecho concreto, Raúl Canelo fue claro en afirmar que la labor de la Fiscalía no solo será clave, también debe ser totalmente imparcial.