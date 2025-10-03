Morgan Quero sería candidato presidencial de partido vinculado a Nicanor Boluarte, según analista

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el periodista y analista político, Enrique Castillo, sostuvo que varios ministros de Estado buscarían renunciar a sus cargos para participar en las elecciones de 2026. Uno de ellos sería Morgan Quero, quien, según su apreciación, sería candidato presidencial del partido vinculado a Nicanor Boluarte.

Morgan Quero como candidato presidencial

En primera instancia, Enrique Castillo expuso que Juan José Santiváñez "es el primero de los ministros que van a salir". Al respecto, nombró al titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero,quien desde su perspectiva podría ser un candidato el próximo año en los Comicios Generales.

"Morgan Quero por ejemplo es alguien que está inscrito en el partido del cual se dice muy cercano a Nicanor Boluarte. No me extrañaría que él pudiera ser el candidato presidencial de ese partido", refirió

Bajo esa premisa, el periodista indicó que el funcionario es "un hombre que ha estado muy cercano a la presidenta".

"Se le ve en todas las actuaciones al costado de ella, habla muy bien de la presidenta, le hace todas las anuencias a la presidenta (...) le rinde pleitesía y en los discursos se afana por ser quien más la alaba", expresó.

Asimismo, el analista político volvió a refirmar que Quero "está inscrito en ese partido" vinculado al hermano de la mandataria Dina Boluarte. "Otro que tiene segura salida es el ministro de Salud por más que él diga que lo está pensando y que tiene un puesto en la lista para senadores de Alianza Para el Progreso", acotó.

La renuncia de Juan José Santiváñez

Desde la postura de Enrique Castillo, los ministros tienen "exposición mediática". "Te da la posibilidad de viajar, tener gente que trabaja para ti a nivel nacional y eso para una campaña electoral es importante", subrayó.

Además, el hombre de prensa sostuvo que por ejemplo Juan José Santiváñez ya sabía que "se tenía que ir el 13 de octubre", bajo esa premisa explicó por qué adelantó su renuncia del cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos.

"Se adelanta porque últimos acontecimientos relacionados con una supuesta llamada entre él y el primer ministro genera una serie de acusaciones y la posibilidad de irse fue salir del Gabinete sacado por el Congreso, censurado cosa que le venía muy mal para una campaña electoral", manifestó.

Se concluye que, desde la óptica del periodista y analista político, Enrique Castillo, el ministro Morgan Quero sería candidato presidencial en los Comicios Generales 2026, por el partido político vinculado a Nicanor Boluarte.