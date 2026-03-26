Patricia Correa promete revisar la Ley General de Educación: "Para darle más flexibilidad a las instancias de gestión"

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata al Senado por Ahora Nación, Patricia Correa, anunció que uno de sus principales ejes de trabajo será la revisión de la Ley General de Educación, con el objetivo de flexibilizar la gestión en el sistema educativo y devolver protagonismo a las comunidades escolares.

En entrevista para Exitosa, Patricia Correa, indicó que su propuesta parte de una visión integral de las reformas.

"Nosotros desde Ahora en Nación tenemos una agenda donde la persona tiene que ser el centro de verdad y en educación estamos planteando ir hacia la revisión de leyes", señaló,

En ese sentido, precisó que la revisión normativa buscará beneficiar directamente a las instituciones educativas y sus actores.

"Estamos planteando una revisión de la Ley General de Educación para poder darle mayor flexibilidad a las instancias de gestión y las instituciones educativas y a todos los padres, madres, familias, maestros, docentes, tengan mayor protagonismo en las decisiones", afirmó.

Escuelas "agobiadas" por exceso de normas

Uno de los puntos más críticos de su diagnóstico es la carga administrativa que enfrentan las escuelas. Correa advirtió que el actual marco normativo estaría afectando la calidad del servicio educativo.

Ante ello, planteó la necesidad de "alivianar" estas exigencias mediante una reforma en las instancias de gestión.

"Hoy las escuelas, los directores, directoras están agobiados por la cantidad de normas directivas que tienen que implementar y a lo poco que le dedican es a los aprendizajes. Es ahí donde tenemos que ir, tenemos que alivianar eso y por lo tanto vamos a ir a un planteamiento de reforma de las instancias de gestión", sostuvo, al cuestionar la priorización de tareas burocráticas por encima del proceso educativo.

Críticas al sistema universitario y tránsito educativo

Correa también puso énfasis en la transición de la educación básica hacia la superior, señalando que es un aspecto desatendido en las políticas actuales.

"Necesitamos también mirar este tránsito de la educación básica a la educación superior. Una educación superior que lamentablemente ha sido focalizada solo en la universitaria", indicó.

Asimismo, lanzó cuestionamientos al estado del sistema universitario y a posibles conflictos de interés en el ámbito político.

"La universitaria ha sido petardeada, abandonada, donde muchos de los congresistas hoy son dueños de universidades defendiendo sus propios intereses", afirmó.

La propuesta de Patricia Correa pone sobre la mesa un debate clave sobre la gestión educativa en el país, al cuestionar la sobrecarga normativa y la falta de articulación con la educación superior.

Su planteamiento apunta a una reforma estructural que priorice los aprendizajes y otorgue mayor autonomía a las escuelas, en medio de críticas al actual modelo y a los intereses que influyen en el sistema.