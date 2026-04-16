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Rechazan pedido de libertad

Pedro Castillo: Poder Judicial ratifica investigación y rechaza pedido de libertad del expresidente

El expresidente Pedro Castillo seguirá afrontando la investigación preparatoria que se le sigue en el Ministerio Público por los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

PJ rechazó pedido de Pedro Castillo
PJ rechazó pedido de Pedro Castillo Difusión

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/04/2026

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El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la cuestión previa presentada por la defensa del exmandatario, con la cual se pretendía traer abajo todo lo actuado por el Ministerio Público en los casos acumulados de corrupción que lo involucran. 

Con esta decisión, Castillo no solo continuará bajo investigación formal, sino que se esfuma su más reciente intento por recuperar la libertad de forma inmediata.

El cuestionamiento a la competencia judicial

La defensa de Castillo se mostró en contra de la decisión de la Fiscalía de continuar con el ejercicio de la acción penal y el impulso del proceso al considerar que se ha omitido un requisito de procedibilidad relativo a la estructura orgánica y conformación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En el recurso se cuestiona tanto el establecimiento de un Juzgado Supremo en la Corte Suprema de Justicia de la República como la designación del juez supremo y su provisionalidad, por lo que denuncian la violación del principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un juez competente.

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