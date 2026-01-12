Kira Alcarraz: Comisión de Ética evaluará HOY denuncia contra congresista por presunta agresión a trabajador del SAT

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso de la República sesionará hoy, lunes 12 de enero desde las 4:00 p. m., para evaluar dos denuncias contra la congresista Kira Alcarraz por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por amenazar a una periodista.

Evaluarán denuncias

Hace una semana, el SAT denunció ante la Policía Nacional a la mencionada parlamentaria por agredir a uno de sus fiscalizadores durante un operativo de control vehicular en las inmediaciones del puente Atocongo, en San Juan de Lurigancho.

La congresista habría intentado disuadir el internamiento del referido vehículo y, al no lograrlo, habría agredido al colaborador.

El grupo de trabajo, presidido por Elvis Vergara definirá si inicia investigación de oficio a desarrollarse en la sala Luis Bedoya Reyes del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento.

El titular de la comisión declaró en Canal N que, si bien existen evidencias claras, se deben seguir las formalidades establecidas en el reglamento para abrir el proceso correspondiente. Estimó que el informe podría votarse en febrero.

En cuanto al segundo caso, Alcarraz fue denunciada en octubre por amenazar a la periodista que abordó en los exteriores del Congreso para consultarle sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo.

En la sesión se evaluará un pedido para reconsiderar la votación a favor de la denuncia de oficio contra la congresista por presunta falta ética.

Denuncia contra Lucinda

En la misma sesión se someterá a nueva votación del informe final de la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela por el caso conocida como 'Cortauñas'. Por dicho caso enfrenta una recomendación de suspensión por 120 días sin goce de haber. El informe técnico ya ha sido elaborado, de aprobarse, pasará al Pleno del Congreso para su votación definitiva.

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre del 2025, se aprobó tal denuncia de oficio con imputaciones por la infracción a los principios de respeto y responsabilidad del Código de Ética Parlamentaria.

Según las últimas declaraciones de la parlamentaria, esta solicitó las investigaciones correspondientes y, posteriormente, guardó silencio respecto al caso. Inicialmente indicó que rechazaba las acusaciones y denunció una "venganza" por parte de extrabajadores.

Adicional al 'Caso Cortaúñas', Vásquez Vela, se encuentra investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Ello, luego de que aprobarán la denuncia en su contra por el presunto ofrecimiento de la prueba del concurso docente de 2021 a cambio de dinero.

Es en la Comisión de Ética de este lunes 12 de enero que se evaluará la más reciente denuncia contra la congresista Kira Alcarraz por haber presuntamente agredido a un fiscalizador del SAT.