Presidente Balcázar anuncia compra de maquinaria ante llegada de 'El Niño Costero': "En eso estamos trabajando"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció en torno a las medidas que tomará el Ejecutivo ante la llegada del fenómeno 'El Niño Costero', el cual dejaría fuertes estragos en distintas zonas del Perú. Al respecto, anunció que se realizará la compra de maquinaria para trabajos de limpieza.

Tomarán medidas de prevención

Durante diálogo exclusivo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario recordó que ministros de Estado han viajado hasta diversas provincias, especialmente las del norte del país, debido a que se presentaron serios daños producto de las intensas precipitaciones reportadas en las últimas semanas.

En esa línea, el Estado realizará la compra de maquinaria pesada, las cuales se pondrán a disposición plena de los gobiernos regionales, quienes podrán hacer uso de ellas con la finalidad de descolmatar los ríos y ejecutar medidas de prevención ante posibles peligros naturales.

"En eso estamos trabajando, hemos estado en Piura y Tumbes, que son las zonas últimamente muy afectadas por las lluvias. Ahí hay una compra de maquinaria amarilla que le llaman, que están poniéndose a disposición de todos los gobiernos regionales para que puedan hacer todo tipo de prevención, descolmataciones de los ríos más principales", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 20 de marzo.

Asimismo, Balcázar precisó que lo único que se puede hacer desde el Gobierno ante la llegada de este fenómeno natural, es ejecutar labores de prevención a nivel nacional. Según precisó, esto se estaría ejecutando en las zonas que han sido muy golpeadas por desborde de ríos, huaicos, inundaciones y más escenarios que han terminado por destruir viviendas, campos de cultivos, entre otros.

Trabajo conjunto con las FF. AA.

Cabe mencionar que, el Estado estaría otorgando el presupuesto necesario hacia las regiones para emplear las acciones respectivas ante este fenómeno. Además, el presidente resaltó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) como parte de la respuesta ante la ayuda hacia la población.

"Ellos tienen una maquinaria parada ahí, de última generación. Podemos utilizar el convenio con las Fuerzas Armadas para que las obras de prevención, quebradas de ríos, etc, se haga para ver como paleamos esto, ojalá no sea de alcance y magnitudes", enfatizó Balcázar.

En conclusión, el presidente José María Balcázar respondió sobre diversos temas en una entrevista con Exitosa. Entre ellos, se encontró el tema de la emergencia en diversas regiones por la llegada del fenómeno El Niño Costero.