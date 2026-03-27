Puerto Espacial en Perú: Gobierno promulga ley que declara de interés nacional la construcción de una sede

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno promulgó una ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de un puerto espacial en el territorio nacional. La medida se da con el fin de posicionar al país en la región.

¿Qué establece la ley?

El Ejecutivo publicó este viernes 27 de marzo en Normas Legales de El Peruano, la Ley N° 32571 que establece que el Ministerio de Defensa será el encargado de coordinar las acciones necesarias para la implementación de la medida.

La norma no ordena la construcción inmediata de un puerto espacial, pero habilita al Estado a desarrollar estudios, consultas y coordinaciones interinstitucionales con el fin de analizar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proyecto. La finalidad del texto es abrir las puertas futuras inversiones y alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo aeroespacial en Perú.

Cabe señalar que se contempla la articulación con otras entidades estatales y la posibilidad de cooperación con actores internacionales, especialmente en materia de transferencia tecnológica y financiamiento.

La ley establece el objetivo de promover el inicio de estudios de factibilidad, que permitan determinar si el país cuenta con las condiciones técnicas y jurídicas para albergar un infraestructura de esta clase. De lograrse, el puerto transformaría la infraestructura tecnológica nacional y generaría nuevas oportunidades de inversión.

Proceso en el Congreso

La iniciativa fue aprobada en segunda votación por el Congreso el último 19 de marzo, con 78 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. El dictamen, se sustenta en el Proyecto de Ley 12623/2025-PE presentado por el Poder Ejecutivo el 1 de octubre del 2025, obtuvo respaldo mayoritario y bipartidario en el Legislativo.

El documento resaltó que la ubicación geográfica de Perú, cercana al Ecuador, representa una ventaja competitiva para el lanzamiento de vehículos espaciales y satélites, para fines civiles y de defensa.

El trámite legislativo incluyó dos votaciones ante el Pleno del Congreso. La primera, realizada el 12 de marzo, obtuvo 76 votos a favor, ocho en contra y 11 abstenciones, reflejando un amplio respaldo multipartidario. Pero la segunda votación terminó de consolidar la iniciativa.

Con la promulgación de la ley Perú se suma a otros países latinoamericanos como Brasil y México, que ya cuentan con bases o proyectos de lanzamiento espacial en sus territorios.

Es así que el Gobierno promulgó una ley que declara de interés nacional la construcción de un puerto espacial en Perú.