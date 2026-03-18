Altos funcionarios congresales mantendrían sueldos tras dejar el cargo: "No tiene justificación", advierte experto

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presunto acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso para que altos funcionarios mantengan sus sueldos completos incluso después de dejar sus cargos sigue generando polémica. En diálogo con Exitosa, el experto en temas parlamentarios Rodolfo Reyna advirtió que la medida "no sorprende" y que refleja el despilfarro que ha caracterizado a la actual administración congresal.

Reyna explicó que los principales beneficiados serían los trabajadores que ocuparon cargos de alta dirección por confianza política y no necesariamente por meritocracia. Al regresar a sus plazas de origen, como contadores o abogados, seguirían percibiendo el sueldo superior, lo que, según señala, carece de sustento técnico o legal.

"Lo que se está planteando en este acuerdo de Mesa Directiva es que cuando ese funcionario se le quita la confianza y regresa a su plaza de origen, sea como contador, abogado o lo que sea, va a seguir ganando el sueldo de alta dirección, lo cual no tiene ninguna justificación. Este tipo de decisiones no nos sorprende", señaló.

Excesivo presupuesto y planilla

El especialista recordó que el Congreso ha incrementado de manera significativa su presupuesto en los últimos años, lo que refuerza la percepción de gastos excesivos dentro de la institución.

"Recordemos que este Congreso recibió un presupuesto de S/650 millones y ahora nos está dejando para el 2026, S/1768 millones. Tenemos una planilla de 3629 trabajadores, a razón de 28 trabajadores por congresista, porque este Congreso, lamentablemente, se ha caracterizado por el despilfarro de los recursos que le son asignados", indicó.

Reyna subrayó que este tipo de decisiones se explican por la autonomía administrativa que tiene el Parlamento. El Congreso decide su presupuesto, gobierna su economía y dirige su política de personal, lo que le permite adoptar medidas cuestionables sin mayor control externo.

Solicitud de Burgos a Oficialía Mayor.

El experto advirtió que todos los funcionarios que hayan ejercido cargos de alta dirección durante los últimos cinco años podrían beneficiarse de este acuerdo. Entre ellos mencionó al Oficial Mayor Giovanni Forno, quien, de perder la confianza política, pasaría a ser un profesional de planta pero seguiría percibiendo el sueldo de alta dirección.

"Con este acuerdo, se están favoreciendo porque [por ejemplo], el Oficial Mayor, si le quitan la confianza, va a pasar a ser un profesional de planta, pero seguiría ganando el sueldo anterior, lo cual es absurdo", puntualizó.

Las declaraciones de Reyna refuerzan la crítica ciudadana hacia el Congreso, poniendo en evidencia cómo la autonomía administrativa puede ser utilizada para sostener acuerdos cuestionables, poniendo aún más en duda la transparencia y uso de recursos públicos, por parte del Congreso frente a la opinión pública y de expertos.