Vivian Olivos: "José Jerí ha sido cercano a congresistas que les encanta pedir presupuestos"

En declaraciones para Exitosa, la parlamentaria Vivian Olivos sostuvo que el presidente José Jerí, durante su tiempo como legislador, ha sido "cercano a congresistas que les encanta pedir presupuestos". "Posiblemente hasta negociando", precisó.

La congresista Olivos espera que la investigación realizada por la Comisión de Fiscalización en contra del presidente José Jerí respecto a su relación con el empresario chino Zhihua Yang no sea una "táctica" para evitar ir al Pleno del Congreso.

"Lo ideal sería que renuncie", indicó la parlamentaria. Ello, debido a que desde el Congreso se han impulsado dos mociones de censura y una de vacancia por las investigaciones periodísticas que involucran al jefe de Estado.

La postura de Olivos es clara: "El señor Jerí no merece ser presidente". Por ello, pide a los partidos políticos que dejen el cálculo político y se pueda contar con un nuevo mandatario a tres meses de las elecciones 2026.

Por ello, la parlamentaria invitó a las organizaciones políticas ha dejar de emitir comunicados expresando su rechazo y se cumpla con la firma de las mociones presentadas. "He firmado una, la del señor Málaga", precisó.

"¿Cuántos congresistas les deben favores a Jerí? ¿Cuántos congresistas eran muy amigos de Jerí? Jerí ha sido muy cercano con aquellos congresistas que les encanta pedir presupuestos", indicó.

La congresista no brindó nombres pero indicó que eran aquellos parlamentarios que no faltaban al Pleno en los días de presupuesto. "Suplicando o, hasta posiblemente, negociando", aseveró.

Deslizó que desde que José Jerí asumió el cargo habían "muchos rumores de lo que el señor hacía en la Comisión de Presupuesto", señaló Olivos.

Citado para el miércoles 21

José Jerí solicitó formalmente acudir al Congreso para brindar sus declaraciones por las cuestionadas reuniones con el empresario chino. Jerí expresó su "plena disposición de concurrir" ante el equipo parlamentario.

Así, este 20 de enero, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por Elvis Vergara, programó la cita el miércoles 21 de enero a las 2:00 de la tarde.

Jerí tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos ante los congresistas. Sin embargo, en una reciente entrevista descartó haber mantenido una comunicación telefónica con un alto funcionario para beneficiar al empresario chino.