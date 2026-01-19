José Jerí tendría que afrontar moción de censura y no de vacancia, afirma congresista Guido Bellido

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista Guido Bellido calificó como "un hecho muy lamentable" las reuniones secretas entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Alertó que el presidente, por lo ocurrido, tendría que afrontar una moción de censura y no una de vacancia. "No es un presidente elegido, requiere 66 votos", mencionó.

A favor de acciones contra Jerí

Para el parlamentario de Podemos Perú, es corrector que la Fiscalía haya iniciado una investigación en contra del jefe de Estado por sus cuestionados encuentros con el hombre de negocios asiático. Así mismo, precisó que al no ser mandatario electo, no le corresponde la vacancia, sino la censura del cargo.

"La comisión de fiscalización tiene que convocarlo y llevarlo al peno. Adicionalmente, ya hay de vacancia presidencial que técnicamente no corresponden porque no es elegido, lo que corresponde es censura al presidente del Congreso y con esa que requiere 66 votos, estaríamos aperturando a un periodo de nuevo presidente", sostuvo Bellido.

Sin embargo, el legislador advirtió del riesgo que significa tener un nuevo presidente para los seis meses que le restan al actual periodo. Calificó de "lamentable" que Jerí Oré haya asistido a dos reuniones de forma clandestina, una de ellas incluso encapuchado para no ser reconocido.

"Esto afecta severamente al Estado como tal, porque vas a tener que cambiar absolutamente toda la alta dirección del Ejecutivo, y eso va a generar inestabilidad, retraso. Prácticamente vamos a perder estos tres meses, así que el hecho es muy lamentable y no se puede permitir", manifestó.

Congreso busca firmas

El congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, impulsó una moción de vacancia este lunes que hasta el momento cuenta con 14 firmas de parlamentarios de diversas bancadas. Por otra parte, Edward Málaga presentó una moción de censura, que no solo considera los hechos recientes, sino la ineficiencia de los estado de emergencia.

Frente al complicado escenario que vive el jefe de Estado, se ha puesto a disposición del Congreso y de la Fiscalía para los procedimientos que se han iniciado en su contra. Esto lo realizó con cartas enviadas a la Comisión de Fiscalización, así como al Ministerio Público.

