Waldir Eloy Ayasta jura como nuevo ministro de Energía y Minas en reemplazo de Ángelo Alfaro

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de la salida del cuestionado Ángelo Alfaro, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo ministro de Energía y Minas en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno.

Waldir Ayasta asume como nuevo titular el MINEM

Ayasta Mechán asume este cargo en un complicado momento para el MINEM tras las críticas contra su exministro y los cuestionamientos por el manejo de la crisis energética. El nuevo titular de la cartera se graduó como ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque en el 2003.

En esa misma línea, Ayasta Mechán cuenta con una especialización en Alta Dirección Empresarial, en el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Además, se graduó como magíster en Administración de Estrategias de Empresas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao y ostenta otros importantes grados académicos en las universidades más importantes del país.

El 15 de junio 2024, Walter Ayasta fue designado como director general de Electrificación Rural, cargo que desempeñó hasta abril del 2025. En esa fecha, pasó a ejercer las funciones de viceministro de Electricidad el cual ocupó hasta la fecha.

Waldir Ayasta se desempeñaba como viceministro de Electricidad.

Ahora, Ayasta Mechán tendrá a su cargo el ministerio de Energía y Minas el cual ha sido bastante golpeado en las últimas semanas por la presencia de Ángelo Alfaro y la crisis energética que se vivió en gran parte del país.

Ángelo Alfaro dejó el cargo en medio de graves cuestionamientos

En los últimos días la cartera del MINEM ha sido duramente criticada por la crisis energética que atravesó Lima Metropolitana y el Callao tras la ruptura de uno de los ductos que transporta el gas natural de Camisea desde Megantoni en Cusco.

Sin embargo, este no fue el cuestionamiento más álgido que cayó sobre esta cartera y, especialmente, sobre su anterior ministro. Informes periodísticos revelaron que el exintegrante del gabinete sostuvo una relación amorosa con una adolescente de 16 años a quien incluso embarazó.

Incluso, Alfaro defendió su postura asegurando que no se trataba de ningún acto cuestionable ya que solo se enamoró de ella y hasta tenía consentimiento familiar.

"Yo nunca he violado a nadie (...) Era otro escenario. Nunca la forcé a nada, mantuvimos una relación cordial con consentimiento de su familia", indicó en Cuarto Poder.

En resumen, Waldir Ayasta juró como nuevo ministro de Energía y Minas tras la salida de Ángelo Alfaro.