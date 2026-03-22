Exministro Ángelo Alfaro defiende relación con menor tras renuncia al cargo: "Nos enamoramos los dos"

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, se defendió públicamente luego de ser acusado de haber mantenido una relación con una menor de 16 años en el año 2000, en Pucallpa. Sus declaraciones se dieron tras su reciente renuncia al cargo en medio de la polémica.

Alfaro asegura que no cometió un delito

Este domingo, durante una entrevista televisiva, el exfuncionario reconoció la existencia de la relación y explicó que, según su versión, se trató de un vínculo consentido. En ese contexto, aseguró que no hubo ningún tipo de violencia y que ambos habrían mantenido una relación basada en el afecto y que duró aproximadamente cinco años.

Asimismo, Alfaro sostuvo que nunca incurrió en un delito, enfatizando que su comportamiento debe analizarse dentro de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En esa línea, reiteró que la relación fue conocida por el entorno cercano de la adolescente.

"Yo nunca he violado a nadie (...) Era otro escenario. Nunca la forcé a nada, mantuvimos una relación cordial con consentimiento de su familia", indicó,

Por su parte, su abogado, Wilber Medina, respaldó esta postura y explicó que, de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, no se configuraba delito si no existía violencia. Además, indicó que el caso debe evaluarse considerando el marco legal de la época.

En paralelo, el exministro también hizo referencia a elementos que, según su defensa, demostrarían la naturaleza de la relación. Entre ellos, mencionó la existencia de comunicaciones personales que evidenciarían el vínculo sentimental entre ambas partes.

"Eso no es delito, mi pecado fue enamorarme. Nos enamoramos los dos. Tengo constancias de cartas de amor", declaró en Cuarto Poder.

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Exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro: Ella quiso, me lo pidió y su familia estuvo de acuerdo. Me extraña la vehemencia como si hubiera cometido un crimen, yo me enamoré y nos enamoramos los dos.



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La renuncia de Ángelo Alfaro

Hace unas horas, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, renunció al cargo, según confirmó la Presidencia de la República. En el escrito, se agradece y reconoce a Alfaro por sus labores durante su corta gestión como titular de Energía y Minas, especialmente durante la crisis energética del gas natural.

"El Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Ángelo Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en contexto complejo para la seguridad energética nacional", se lee en el comunicado.

Es así que, el caso de Ángelo Alfaro ha generado diversas reacciones en la opinión pública, mientras las autoridades ya habían oficializado su salida del cargo. El Gobierno aceptó su renuncia en medio de un contexto marcado por cuestionamientos, cerrando así su breve paso por el sector en una coyuntura sensible.