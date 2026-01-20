20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial del partido 'Regionalista de Integración Nacional', Walter Chirinos, sostuvo que, por las reuniones extraoficiales que mantuvo con un empresario chino, José Jerí debería renunciar a la Presidencia; sin embargo, no es partidario de una vacancia en este momento.

No considera viable una vacancia a puertas de Elecciones 2026

El pasado domingo, un informe periodístico emitió nuevas imágenes en donde Jerí apareció con lentes de sol en el interior del clausurado local comercial Market Capón, propiedad del empresario, con quien se había reunido -también en secreto- días atrás en su chifa.

Ante ello, el presidente interino no ha vuelto a realizar apariciones ni pronunciamientos públicos en más de 24 horas, contrario al estilo abierto a la prensa y a la exposición que demostró desde el inicio de su gobierno en octubre.

En ese sentido, si bien Chirinos consideró que el jefe de Estado debería salir del cargo, la cercanía con las Elecciones Generales 2026 hace poco viable esta posibilidad.

"Por lo que ha hecho, Jerí debería irse. Pero, en este momento electoral que vivimos, a dos meses y días de elecciones, yo creo que deben hacerle el proceso cuando culmine (su gobierno)", aseguró.

Walter Chirinos sobre reuniones de Jerí con empresario chino: "Por lo que ha hecho, debería irse"

Respecto a la posibilidad de una moción de vacancia en contra de Jerí en el Congreso, el político indicó que "la lucha de poder interno" de ciertos congresistas "le hará más daño al Perú". Además, cuestionó la razón por la que su accionar no fue el mismo con Dina Boluarte.

"A algunos les están fallando las estadísticas y no están creciendo, están desesperados por tomarlo y, como sea, tratar de alzar, llegando a manejar los 60 días. Ahora, ya no necesitan a Jerí, lo quieren sacar de carrera", sostuvo.

Chirinos se mostró a favor de que se juzgue al presidente interino al final de su gestión, y que permanezca en la Presidencia. "Porque él era uno de los cuatro jinetes del "apocalipsis congresal", agregó.

Rafael Belaúnde Llosa sobre reunión de Jerí con empresario chino: "Es inaceptable"

En entrevista con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de 'Libertad Popular', calificó como "inaceptable" que el mandatario José Jerí se haya reunido con el empresario chino Zhihua Yang y señaló que el ejercicio de la Presidencia "no puede ser un atajo para llenarte los bolsillos".

"Que el presidente se reúna en el chifa con un empresario chino es inaceptable. Y después, resulta que aparece otra reunión. La presidencia es el más alto honor al que puede aspirar un peruano, se tiene que ejercer con toda la majestad y dignidad del cargo", sostuvo.

