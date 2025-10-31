Pastor causa polémica tras pedir ofrendas a sus fieles para comprar un iPhone para él y su esposa

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un pastor generó el debate en redes sociales al ser captado pidiendo ofrendas para comprar un iPhone de última generación para él y su esposa. La escena sorprendió a todos y se volvió viral rápidamente.

Pastor pide ofrendas para comprar un iPhone

Según el material audiovisual que se viralizó en redes sociales como en la popular plataforma china de TikTok, se puede ver a un pastor cristiano brindar un discurso ante un grupo de feligreses, que buscan un momento de reflexión y acercarse más a la palabra del Señor, sin imaginar que el sermón vendría con un inesperado pedido del líder de su iglesia.

El pastor, sin dudarlo, comenta que recibió una "revelación divina" en sueños que debía cumplirse porque venía del Todopoderoso: adquirir el nuevo iPhone 17 Pro Max, un teléfono de lujo valorado en cerca de 2.000 dólares. Pero lo que captó la atención y generó debate fue escucharlo decir el dinero para adquirir ese celular de alta gama saldría de las ofrendas de la misa.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que el líder religioso expresó que Dios le aseguró que no debía preocuparse por los medios en cómo adquiriría el dispositivo, no solo para él, sino también para su esposa, porque se trataba de "una inversión espiritual".

"Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares", se le escucha decir en el video.

Inesperado pedido a los feligreses

Finalmente, el pastor, que lucía un polo crema y sostenía fuertemente el micrófono, cerró su sermón ante la congregación con un "hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!", a lo cual, los fieles respondieron con aplausos y exclamaciones de "amén".

Video genera debate en redes sociales

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó el debate en los usuarios de X, Facebook y TikTok, donde el video se viralizó. No tardaron en aparecer personas que cuestionaron el pedido del pastor por usar argumentos religiosos para justificar la adquisición de artículos de lujo.

De esta manera, un nuevo video ha generado controversia y polémica en redes sociales. Pues bien, en esta ocasión un pastor pidió ofrenda a sus fieles para adquirir un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa.